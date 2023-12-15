Задействованы С-300, С-400 и "Роса-РБ": в Беларуси начали внезапную проверку дежурных сил ВВС и ПВО

По информации мониторингового проекта "Беларускі Гаюн", ЗРК С-400 находится на вооружении только 15-й зенитной ракетной бригады. Также с 11:00 до 12:30 проходили интенсивные полеты самолетов и вертолетов всех авиабаз ВВС РБ (50-й, 61-й и 116-й).

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В Беларуси в пятницу, 15 декабря, начали внезапную проверку дежурных войск Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны по плану командования. Об этом сообщает Минобороны РБ в Telegram.

"Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач. Задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы "Роса-РБ", — говорится в сообщении.

По информации Министерства обороны, во время соответствующей проверки личный состав должен выполнять задачи по выявлению и условному уничтожению контрольных целей.

Кроме того, информация о проверке дежурных сил ВВС и ПВО подтвердила и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По их информации, ЗРК С-400 находится на вооружении только 15-й зенитной ракетной бригады. Также с 11:00 до 12:30 (по минскому времени) проходили интенсивные полеты самолетов и вертолетов всех авиабаз ВВС РБ (50-й, 61-й и 116-й).

Напомним, 13 декабря "Беларускі Гаюн" сообщал, что на территории Республики Беларусь, недалеко от границы с Украиной, собираются построить новый военный городок.

Также 13 декабря глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что в Польше тренируются семь диверсионных групп, которые якобы планируют атаковать некоторые объекты на территории Республики Беларусь.

9 ноября мониторинговая группа сообщила, что на территории Беларуси возросло количество самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации. При этом положение российских военных в Беларуси не изменилось.