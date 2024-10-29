Израиль во время атаки на Иран уничтожил все системы ПВО С-300, которые предоставила Москва — WSJ

Авиаудары не просто уничтожили критическую иранскую военную инфраструктуру, но и подорвали репутацию российской военной техники, пишет издание.

Related video

Во время атаки Израиля на Иран были уничтожены все системы противовоздушной обороны С-300, которые Ирану ранее передала Россия. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, по словам официальных лиц США и Израиля, средства ПВО Ирана, изготовленные в России, остановили немного ракет, которые Израиль запустил со 100 реактивных истребителей. Среди потерь Ирана во время ударов были его три российские системы противовоздушной обороны С-300. Ранее в этом году Израиль поразил единственные другие С-300 Ирана.

"Удар Израиля по Ирану также ударил по некогда сильному имиджу российской оружейной промышленности", — говорится в сообщении.

The Wall Street Journal пишет, что авиаудары Израиля утром в субботу не просто уничтожили критическую иранскую военную инфраструктуру. Они также подорвали репутацию российской военной техники, которая уже была подорвана провальной работой во время вторжения Москвы в Украину.

Напомним, что израильский удар по Ирану нанес серьезный ущерб способности Тегерана производить баллистические ракеты. По словам источников, атака поразила 12 важных "планетарных миксеров" — оборудование, необходимое для производства твердого топлива для ракет большой дальности.