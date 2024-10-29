Ізраїль під час атаки на Іран знищив всі системи ППО С-300, які надала Москва — WSJ

Авіаудари не просто знищили критичну іранську військову інфраструктуру, а й підірвали репутацію російської військової техніки, пише видання.

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Під час атаки Ізраїлю на Іран було знищено всі системи протиповітряної оборони С-300, які Ірану раніше передала Росія. Про це пише The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, за словами офіційних осіб США та Ізраїлю, засоби ППО Ірану, виготовлені в Росії, зупинили небагато ракет, які Ізраїль запустив зі 100 реактивних винищувачів. Серед втрат Ірану під час ударів були його три російські системи протиповітряної оборони С-300. Раніше цього року Ізраїль вразив єдині інші С-300 Ірану.

"Удар Ізраїлю по Ірану також вдарив по колись сильному іміджу російської збройової промисловості", — йдеться в повідомленні.

The Wall Street Journal пише, що авіаудари Ізраїлю вранці в суботу не просто знищили критичну іранську військову інфраструктуру. Вони також підірвали репутацію російської військової техніки, яка вже була підірвана провальною роботою під час вторгнення Москви в Україну.

Нагадаємо, що ізраїльський удар по Ірану завдав серйозної шкоди здатності Тегерана виробляти балістичні ракети. За словами джерел, атака уразила 12 важливих "планетарних міксерів" — обладнання, необхідне для виробництва твердого палива для ракет великої дальності.