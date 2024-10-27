Удар Ізраїлю паралізував виробництво балістичних ракет в Ірані, — Axios

З ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет. Крім того, ізраїльські джерела повідомили, що атака зачепила чотири батареї ППО С-300, які розташовувалися в стратегічних місцях і захищали Тегеран, а також ядерні та енергетичні об'єкти в Ірані.

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Ізраїльський удар по Ірану завдав серйозної шкоди здатності Тегерана виробляти балістичні ракети. Про це з посилання на три ізраїльські джерела написав журналіст і аналітик Барак Рапід для Axios.

За словами джерел, атака уразила 12 важливих "планетарних міксерів" — обладнання, необхідне для виробництва твердого палива для ракет великої дальності. Це суттєво обмежує можливості Ірану для поповнення свого ракетного арсеналу та може стримати його від нових масованих ракетних атак проти Ізраїлю.

Представник США підтвердив, що удар значно послабив ракетний потенціал Ірану. Відновлення виробничих потужностей може зайняти щонайменше рік, оскільки таке обладнання Іран змушений закуповувати в Китаї, оскільки не виробляє його самостійно. Крім того, обмеження здатності Ірану виготовляти нові балістичні ракети вплине на його підтримку союзників, таких як "Хезболла" та хусити.

Ізраїльські джерела також повідомили, що атака вразила чотири батареї систем ППО С-300, які захищали Тегеран і ядерні та енергетичні об’єкти.

Іранська армія у своїй заяві підтвердила, що атака відбулася з повітряного простору Іраку і пошкодила кілька радарних систем, але не згадала про втрати на об’єктах, що займаються виробництвом ракет чи дронів, підкресливши своє право на відповідь.

Ізраїльські джерела підтвердили, що удари були завдані з повітряного простору Сирії та Іраку, деякі з них поблизу кордону Іраку з Іраном.

Президент США Джо Байден зазначив, що удари Ізраїлю були спрямовані лише на військові об'єкти, та висловив сподівання, що це покладе край обміну атаками між Ізраїлем та Іраном. Він також закликав зробити все можливе для захисту американських військ та допомоги Ізраїлю у разі можливих відповідних дій з боку Ірану або його союзників. Тим часом прем’єр-міністр Катару закликав всі сторони утриматися від подальшої ескалації.

"Усі сторони в регіоні повинні зберігати максимальну стриманість і уникати будь-яких подальших кроків, які можуть дестабілізувати регіон", — сказав він.

Нагадаємо, 26 жовтня, Ізраїль завдав удару по цілях в Ірані у відповідь на масовану атаку балістичними ракетами проти Ізраїлю 1 жовтня. За даними СNN? Білий дім був попереджений про атаку заздалегідь.