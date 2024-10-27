Удар Израиля парализовал производство баллистических ракет в Иране, — Axios

Из строя выведен важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет. Кроме того, израильские источники сообщили, что атака задела четыре батареи ПВО С-300, которые располагались в стратегических местах и защищали Тегеран, а также ядерные и энергетические объекты в Иране.

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Израильский удар по Ирану нанес серьезный ущерб способности Тегерана производить баллистические ракеты. Об этом со ссылкой на три израильских источника написал журналист и аналитик Барак Рапид для Axios.

По словам источников, атака поразила 12 важных "планетарных миксеров" — оборудование, необходимое для производства твердого топлива для ракет большой дальности. Это существенно ограничивает возможности Ирана для пополнения своего ракетного арсенала и может сдержать его от новых массированных ракетных атак против Израиля.

Представитель США подтвердил, что удар значительно ослабил ракетный потенциал Ирана. Восстановление производственных мощностей может занять не менее года, поскольку такое оборудование Иран вынужден закупать в Китае, поскольку не производит его самостоятельно. Кроме того, ограничение способности Ирана производить новые баллистические ракеты повлияет на его поддержку союзников, таких как "Хезболла" и хуситы.

Израильские источники также сообщили, что атака поразила четыре батареи систем ПВО С-300, которые защищали Тегеран и ядерные и энергетические объекты.

Иранская армия в своем заявлении подтвердила, что атака произошла из воздушного пространства Ирака и повредила несколько радарных систем, но не упомянула о потерях на объектах, занимающихся производством ракет или дронов, подчеркнув свое право на ответ.

Израильские источники подтвердили, что удары были нанесены из воздушного пространства Сирии и Ирака, некоторые из них вблизи границы Ирака с Ираном.

Президент США Джо Байден отметил, что удары Израиля были направлены только на военные объекты, и выразил надежду, что это положит конец обмену атаками между Израилем и Ираном. Он также призвал сделать все возможное для защиты американских войск и помощи Израилю в случае возможных ответных действий со стороны Ирана или его союзников. Тем временем премьер-министр Катара призвал все стороны воздержаться от дальнейшей эскалации.

"Все стороны в регионе должны сохранять максимальную сдержанность и избегать любых дальнейших шагов, которые могут дестабилизировать регион", — сказал он.

Напомним, 26 октября, Израиль нанес удар по целям в Иране в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами против Израиля 1 октября. По данным СNN? Белый дом был предупрежден об атаке заранее.