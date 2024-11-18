Белый Император — будущее или пропаганда: эксперты оценили китайский самолет "6-го поколения"
Хотя Китай и демонстрирует новаторский подход к проектированию, похоже, китайский истребитель в его первоначальном варианте напоминает самолеты из фантастических фильмов.
На авиасалоне в Чжухае Китай продемонстрировал свои амбиции в области военной авиации, представив обновленный макет истребителя шестого поколения White Emperor B (Белый император B). Эта разработка символизирует стремление КНР конкурировать с ведущими мировыми игроками в авиастроении и укрепить свои позиции в глобальном противостоянии технологий. О том, является ли самолет реальным проектом, или же это просто пропагандистский ход Пекина, говорится в материале Defence24.
Технические особенности
Автор публикации польский военный эксперт Мацей Шопа пишет, что "Белый император B" демонстрирует новаторский подход к проектированию. Например, конструкция самолета включает уникальное сочетание передних и задних наклонных поверхностей управления, что повышает маневренность, но может негативно сказаться на стелс-характеристиках. В то же время крылья машины выглядят относительно малыми, предполагая использование широкой фюзеляжной подъемной поверхности.
Силовая установка состоит из двух двигателей, а увеличенный отсек вооружения говорит о возможности выполнения широкого спектра боевых задач — от ударов по наземным целям с использованием баллистических ракет до противостояния в воздухе.
Значительное внимание уделено интеграции искусственного интеллекта (ИИ). Кабина пилота может полностью полагаться на сенсорные системы, а изображение для пилотов отображается на стенах и потолке кабины. При этом, возможно, управление самолетом будет частично или полностью автоматизировано.
Проект разрабатывается также с учетом упрощения технического обслуживания, что должно повысить готовность к боевым вылетам.
Китай в гонке технологий шестого поколения
Эксперт отмечает, что в условиях, когда США продвигают программу NGAD, Европа работает над проектом FCAS/SKAF, а страны Азии развивают KF-21 и GCAP, Китай стремится не отставать. В то же время представленная модель может быть частью пропаганды, хотя ее появление показывает, что КНР активно изучает пути преодоления барьеров технологий пятого поколения и выхода на новый уровень.
Однако возникает ряд вопросов: насколько представленный макет отражает реальные достижения? Не является ли он отвлекающим маневром, в то время как Китай продолжает адаптировать чужие разработки, включая элементы NGAD и GCAP?
"Конечно, вся эта инсценировка может быть дезинформацией и пропагандой. Пока что "Белый император" в его первоначальном варианте напоминает самолеты из фантастических фильмов — "Firefox", или одну из его версий", — подчеркнул аналитик.Важно
Ранее Фокус перевел статью аналитика по национальной безопасности National Interest Брэндона Дж. Вайхерта о гордости китайской школы авиастроения — стелс-истребителе J-35.