Белый Император — будущее или пропаганда: эксперты оценили китайский самолет "6-го поколения"

Хотя Китай и демонстрирует новаторский подход к проектированию, похоже, китайский истребитель в его первоначальном варианте напоминает самолеты из фантастических фильмов.

На авиасалоне в Чжухае Китай продемонстрировал свои амбиции в области военной авиации, представив обновленный макет истребителя шестого поколения White Emperor B (Белый император B). Эта разработка символизирует стремление КНР конкурировать с ведущими мировыми игроками в авиастроении и укрепить свои позиции в глобальном противостоянии технологий. О том, является ли самолет реальным проектом, или же это просто пропагандистский ход Пекина, говорится в материале Defence24.

Технические особенности

Автор публикации польский военный эксперт Мацей Шопа пишет, что "Белый император B" демонстрирует новаторский подход к проектированию. Например, конструкция самолета включает уникальное сочетание передних и задних наклонных поверхностей управления, что повышает маневренность, но может негативно сказаться на стелс-характеристиках. В то же время крылья машины выглядят относительно малыми, предполагая использование широкой фюзеляжной подъемной поверхности.

Силовая установка состоит из двух двигателей, а увеличенный отсек вооружения говорит о возможности выполнения широкого спектра боевых задач — от ударов по наземным целям с использованием баллистических ракет до противостояния в воздухе.

Значительное внимание уделено интеграции искусственного интеллекта (ИИ). Кабина пилота может полностью полагаться на сенсорные системы, а изображение для пилотов отображается на стенах и потолке кабины. При этом, возможно, управление самолетом будет частично или полностью автоматизировано.

Проект разрабатывается также с учетом упрощения технического обслуживания, что должно повысить готовность к боевым вылетам.

Китай в гонке технологий шестого поколения

Эксперт отмечает, что в условиях, когда США продвигают программу NGAD, Европа работает над проектом FCAS/SKAF, а страны Азии развивают KF-21 и GCAP, Китай стремится не отставать. В то же время представленная модель может быть частью пропаганды, хотя ее появление показывает, что КНР активно изучает пути преодоления барьеров технологий пятого поколения и выхода на новый уровень.

Однако возникает ряд вопросов: насколько представленный макет отражает реальные достижения? Не является ли он отвлекающим маневром, в то время как Китай продолжает адаптировать чужие разработки, включая элементы NGAD и GCAP?

"Конечно, вся эта инсценировка может быть дезинформацией и пропагандой. Пока что "Белый император" в его первоначальном варианте напоминает самолеты из фантастических фильмов — "Firefox", или одну из его версий", — подчеркнул аналитик.

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