Білий Імператор — майбутнє чи пропаганда: експерти оцінили китайський літак "6-го покоління"

Хоча Китай і демонструє новаторський підхід до проєктування, схоже, китайський винищувач у його первісному варіанті нагадує літаки з фантастичних фільмів.

На авіасалоні в Чжухаї Китай продемонстрував свої амбіції в галузі військової авіації, представивши оновлений макет винищувача шостого покоління White Emperor B (Білий імператор B). Ця розробка символізує прагнення КНР конкурувати з провідними світовими гравцями в авіабудуванні та зміцнити свої позиції в глобальному протистоянні технологій. Про те, чи є літак реальним проєктом, або ж це просто пропагандистський хід Пекіна, йдеться в матеріалі Defence24.

Технічні особливості

Автор публікації польський військовий експерт Мацей Шопа пише, що "Білий імператор B" демонструє новаторський підхід до проєктування. Наприклад, конструкція літака включає унікальне поєднання передніх і задніх похилих поверхонь управління, що підвищує маневреність, але може негативно позначитися на стелс-характеристиках. Водночас крила машини виглядають відносно малими, припускаючи використання широкої фюзеляжної підйомної поверхні.

Силова установка складається з двох двигунів, а збільшений відсік озброєння свідчить про можливість виконання широкого спектра бойових завдань — від ударів по наземних цілях з використанням балістичних ракет до протистояння в повітрі.

Значну увагу приділено інтеграції штучного інтелекту (ШІ). Кабіна пілота може повністю покладатися на сенсорні системи, а зображення для пілотів відображається на стінах і стелі кабіни. При цьому, можливо, керування літаком буде частково або повністю автоматизовано.

Проєкт розробляється також з урахуванням спрощення технічного обслуговування, що має підвищити готовність до бойових вильотів.

Китай у перегонах технологій шостого покоління

Експерт зазначає, що в умовах, коли США просувають програму NGAD, Європа працює над проєктом FCAS/SKAF, а країни Азії розвивають KF-21 і GCAP, Китай прагне не відставати. Водночас представлена модель може бути частиною пропаганди, хоча її поява засвідчує, що КНР активно вивчає шляхи подолання бар'єрів технологій п'ятого покоління та виходу на новий рівень.

Однак виникає низка запитань: наскільки представлений макет відображає реальні досягнення? Чи не є він відволікаючим маневром, тоді як Китай продовжує адаптувати чужі розробки, включно з елементами NGAD і GCAP?

"Звісно, все це інсценування може бути дезінформацією і пропагандою. Поки що "Білий імператор" у його первісному варіанті нагадує літаки з фантастичних фільмів — "Firefox", або одну з його версій", — підкреслив аналітик.

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