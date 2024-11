"Невидимка" J-35: китайська версія стелс-винищувача F-35

Попри зовнішню схожість з американською машиною, вважають фахівці, J-35A не є повною копією або підробкою F-35. Зокрема, йдеться про силову установку та інші технічні деталі.

Новітній китайський стелс-винищувач J-35 (також відомий як FC-31 Gyrfalcon, тобто "Кречет") офіційно готовий до експлуатації, ознаменувавши собою ще один крок у розвитку китайського авіаційного потенціалу п'ятого покоління.

Фокус переклав статтю аналітика з національної безпеки National Interest Брендона Дж. Вайгерта про гордість китайської школи авіабудування — стелс-винищувач J-35.

Відрізняючись від американського F-35 за кількома параметрами, включно з дводвигунною конструкцією, J-35 все ж таки містить у собі елементи, які, найімовірніше, ґрунтуються на конфігурації та естетиці F-35.

Очікується, що J-35 нестиме понад 8 тонн боєприпасів, включно з внутрішніми і зовнішніми, і пропонується у двох варіантах: сухопутний J-35A і авіаносний J-35. ВПС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) відзначили появу літака як найважливіше доповнення до стратегічних авіаційних засобів Китаю.

Стелс-винищувач J-35 уже готовий

Зазвичай, коли ви думаєте про число 35 у контексті стелс-винищувачів 5-го покоління, вам, напевно, спадає на думку F-35 Lightning II американського виробництва — один із довгого списку інноваційних бойових літаків легендарного підрозділу Lockheed Martin "Skunk Works".

Так, у Росії є Су-35, але це не стелс-винищувач, як і Saab 35 часів "холодної війни", створений ВПС Швеції. Тим часом, якщо вам потрібно поставити "Китай" і "стелс-винищувач" в одне речення, ви, швидше за все, подумаєте про Chengdu J-20 Weilong.

Виявляється, у них також є перспективний стелс-винищувач, відомий як J-35, а точніше Shenyang J-35, він же FC-31 Gu ying.

Не далі як 4 листопада 2024 року мій колега Гаррісон Касс писав для The National Interest, що прем'єра J-35A очікується на авіасалоні в Чжухаї, головній аерокосмічній виставці Китаю, приблизно 12 листопада 2024 року. Але тепер з'явилося ще більш свіже повідомлення про те, що презентації "Кречета" не доведеться так довго чекати.

Китайський винищувач J-35 Фото: VPK.name

Новітні та найкращі

Принаймні, ці літаки найкращі, якщо ви є частиною прокитайського лобі; в іншому разі все не так райдужно.

Найсвіжіше джерело, відоме мені, це стаття Томаса Ньюдіка і Тайлера Роговея для The Warzone від 5 листопада 2024 року: "Вигляд на винищувач спереду в три чверті під час рулювання розкриває кілька нових деталей і проливає світло на раніше невідомі особливості... Існують радикальні прямі відмінності, включно з його дводвигуновою силовою установкою, як порівняти з великим одним турбогвинтовим двигуном F-35. Хоча F-35 від самого початку проєктувався з урахуванням можливості створення версії з коротким зльотом і вертикальною посадкою (STOVL), у китайському проєкті ця вимога відсутня. Багато елементів були якщо не запозичені, то, принаймні, сильно натхненні F-35, включно з його повітрозабірниками DSI, ліхтарем і базовою конфігурацією".

Панове Ньюдік і Роговей хотіли б відзначити, що, всупереч попереднім твердженням і заявам, J-35A не є повною копією / підробкою F-35, незважаючи на численні подібності.

Історія J-35 і передбачувані специфікації

Найбільш ранні відомості про програму J-35 з'явилися приблизно у вересні 2011 року у вигляді фотографії моделі, позначеної як "F-60". У вересні наступного року в Інтернеті з'явилися неофіційні та неякісні фотографії нібито повністю зібраного літака. 31 жовтня 2012 року прототип здійснив перший політ, а наступного місяця планер J-31 був публічно представлений на авіасалоні в Чжухаї 2012 року.

Імовірно, J-35 нестиме корисне навантаження в 8164 кілограми, зокрема чотири внутрішні боєприпаси загальною вагою 1995 кілограмів. Зовнішній арсенал складається з шести жорстких вузлів, що несуть 5 896 кг. Основне озброєння включає ракету малої дальності PL-10 Thunderbolt-10 (за класифікацією НАТО CH-AA-9) і ракету середньої дальності класу "повітря-повітря" PL-12 Thunderbolt-12 (за класифікацією НАТО CH-AA-7 Adze).

Китайський винищувач J-31 Фото: Pinterest

Винищувач J-35A — шлях уперед

НВАК опублікувала додаткову корисну інформацію, уточнивши, що позначення J-35A присвоєно наземній версії винищувача, а версію для авіаносців називатимуть просто J-35; дві версії мають різні розміри і конфігурацію важелів управління.

У наземному варіанті логічно відсутня пускова планка катапульти, використовується одне носове колесо, на відміну від здвоєних коліс на військово-морському варіанті, а також більші хвостові крила.

Як піар-жест ВПС Народно-визвольної армії (НВАК) оголосили: "Хвостове оперення J-35 офіційно прикрашено числом 75 на честь дня народження ВПС!".

Деякі питання залишаються без відповіді, наприклад, наскільки далеко просунулися плани ВПС НВАК щодо J-35A. Також буде цікаво дізнатися, чи будуть остаточні оперативні версії J-35 і J-35A позбавлені кулемета, як це вже зроблено на J-20.

Про автора

Брендон Дж. Вайгерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.