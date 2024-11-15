"Невидимка" J-35: китайська версія стелс-винищувача F-35
Попри зовнішню схожість з американською машиною, вважають фахівці, J-35A не є повною копією або підробкою F-35. Зокрема, йдеться про силову установку та інші технічні деталі.
Новітній китайський стелс-винищувач J-35 (також відомий як FC-31 Gyrfalcon, тобто "Кречет") офіційно готовий до експлуатації, ознаменувавши собою ще один крок у розвитку китайського авіаційного потенціалу п'ятого покоління.
Фокус переклав статтю аналітика з національної безпеки National Interest Брендона Дж. Вайгерта про гордість китайської школи авіабудування — стелс-винищувач J-35.
- Відрізняючись від американського F-35 за кількома параметрами, включно з дводвигунною конструкцією, J-35 все ж таки містить у собі елементи, які, найімовірніше, ґрунтуються на конфігурації та естетиці F-35.
- Очікується, що J-35 нестиме понад 8 тонн боєприпасів, включно з внутрішніми і зовнішніми, і пропонується у двох варіантах: сухопутний J-35A і авіаносний J-35. ВПС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) відзначили появу літака як найважливіше доповнення до стратегічних авіаційних засобів Китаю.
Стелс-винищувач J-35 уже готовий
Зазвичай, коли ви думаєте про число 35 у контексті стелс-винищувачів 5-го покоління, вам, напевно, спадає на думку F-35 Lightning II американського виробництва — один із довгого списку інноваційних бойових літаків легендарного підрозділу Lockheed Martin "Skunk Works".
Так, у Росії є Су-35, але це не стелс-винищувач, як і Saab 35 часів "холодної війни", створений ВПС Швеції. Тим часом, якщо вам потрібно поставити "Китай" і "стелс-винищувач" в одне речення, ви, швидше за все, подумаєте про Chengdu J-20 Weilong.
Виявляється, у них також є перспективний стелс-винищувач, відомий як J-35, а точніше Shenyang J-35, він же FC-31 Gu ying.
Не далі як 4 листопада 2024 року мій колега Гаррісон Касс писав для The National Interest, що прем'єра J-35A очікується на авіасалоні в Чжухаї, головній аерокосмічній виставці Китаю, приблизно 12 листопада 2024 року. Але тепер з'явилося ще більш свіже повідомлення про те, що презентації "Кречета" не доведеться так довго чекати.
Новітні та найкращі
Принаймні, ці літаки найкращі, якщо ви є частиною прокитайського лобі; в іншому разі все не так райдужно.
Найсвіжіше джерело, відоме мені, це стаття Томаса Ньюдіка і Тайлера Роговея для The Warzone від 5 листопада 2024 року: "Вигляд на винищувач спереду в три чверті під час рулювання розкриває кілька нових деталей і проливає світло на раніше невідомі особливості... Існують радикальні прямі відмінності, включно з його дводвигуновою силовою установкою, як порівняти з великим одним турбогвинтовим двигуном F-35. Хоча F-35 від самого початку проєктувався з урахуванням можливості створення версії з коротким зльотом і вертикальною посадкою (STOVL), у китайському проєкті ця вимога відсутня. Багато елементів були якщо не запозичені, то, принаймні, сильно натхненні F-35, включно з його повітрозабірниками DSI, ліхтарем і базовою конфігурацією".
Панове Ньюдік і Роговей хотіли б відзначити, що, всупереч попереднім твердженням і заявам, J-35A не є повною копією / підробкою F-35, незважаючи на численні подібності.
Історія J-35 і передбачувані специфікації
Найбільш ранні відомості про програму J-35 з'явилися приблизно у вересні 2011 року у вигляді фотографії моделі, позначеної як "F-60". У вересні наступного року в Інтернеті з'явилися неофіційні та неякісні фотографії нібито повністю зібраного літака. 31 жовтня 2012 року прототип здійснив перший політ, а наступного місяця планер J-31 був публічно представлений на авіасалоні в Чжухаї 2012 року.
Імовірно, J-35 нестиме корисне навантаження в 8164 кілограми, зокрема чотири внутрішні боєприпаси загальною вагою 1995 кілограмів. Зовнішній арсенал складається з шести жорстких вузлів, що несуть 5 896 кг. Основне озброєння включає ракету малої дальності PL-10 Thunderbolt-10 (за класифікацією НАТО CH-AA-9) і ракету середньої дальності класу "повітря-повітря" PL-12 Thunderbolt-12 (за класифікацією НАТО CH-AA-7 Adze).
Винищувач J-35A — шлях уперед
НВАК опублікувала додаткову корисну інформацію, уточнивши, що позначення J-35A присвоєно наземній версії винищувача, а версію для авіаносців називатимуть просто J-35; дві версії мають різні розміри і конфігурацію важелів управління.
У наземному варіанті логічно відсутня пускова планка катапульти, використовується одне носове колесо, на відміну від здвоєних коліс на військово-морському варіанті, а також більші хвостові крила.
Як піар-жест ВПС Народно-визвольної армії (НВАК) оголосили: "Хвостове оперення J-35 офіційно прикрашено числом 75 на честь дня народження ВПС!".
Деякі питання залишаються без відповіді, наприклад, наскільки далеко просунулися плани ВПС НВАК щодо J-35A. Також буде цікаво дізнатися, чи будуть остаточні оперативні версії J-35 і J-35A позбавлені кулемета, як це вже зроблено на J-20.
Про автора
Брендон Дж. Вайгерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.