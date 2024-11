"Невидимка" J-35: китайская версия стелс-истребителя F-35

Несмотря на внешнее сходство с американской машиной, считают специалисты, J-35A не является полной копией или подделкой F-35. В частности, речь идет о силовой установке и других технических деталях.

Новейший китайский стелс-истребитель J-35 (также известный как FC-31 Gyrfalcon, то есть "Кречет") официально готов к эксплуатации, ознаменовав собой еще один шаг в развитии китайского авиационного потенциала пятого поколения.

Фокус перевел статью аналитика по национальной безопасности National Interest Брэндона Дж. Вайхерта о гордости китайской школы авиастроения — стелс-истребителе J-35.

Отличаясь от американского F-35 по нескольким параметрам, включая двухдвигательную конструкцию, J-35 все же содержит в себе элементы, которые, скорее всего, основаны на конфигурации и эстетике F-35.

Ожидается, что J-35 будет нести более 8 тонн боеприпасов, включая внутренние и внешние, и предлагается в двух вариантах: сухопутный J-35A и авианосный J-35. ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отметили появление самолета как важнейшее дополнение к стратегическим авиационным средствам Китая.

Стелс-истребитель J-35 уже готов

Обычно, когда вы думаете о числе 35 в контексте стелс-истребителей 5-го поколения, вам наверняка приходит на ум F-35 Lightning II американского производства — один из длинного списка инновационных боевых самолетов легендарного подразделения Lockheed Martin "Skunk Works".

Да, у России есть Су-35, но это не стелс-истребитель, как и Saab 35 времен "холодной войны", созданный ВВС Швеции. Между тем, если вам нужно поставить "Китай" и "стелс-истребитель" в одно предложение, вы, скорее всего, подумаете о Chengdu J-20 Weilong.

Оказывается, у них также есть перспективный стелс-истребитель, известный как J-35, а точнее Shenyang J-35, он же FC-31 Gu ying.

Не далее как 4 ноября 2024 года мой коллега Харрисон Касс писал для The National Interest, что премьера J-35A ожидается на авиасалоне в Чжухае, главной аэрокосмической выставке Китая, примерно 12 ноября 2024 года. Но теперь появилось еще более свежее сообщение о том, что презентации "Кречета" не придется так долго ждать.

Китайский истребитель J-35 Фото: VPK.name

Новейшие и самые лучшие

По крайней мере, эти самолеты самые лучшие, если вы являетесь частью прокитайского лобби; в противном случае все не так радужно.

Самый свежий источник, известный мне, это статья Томаса Ньюдика и Тайлера Рогоуэя для The Warzone от 5 ноября 2024 года: "Вид на истребитель спереди в три четверти во время руления раскрывает несколько новых деталей и проливает свет на ранее неизвестные особенности… Существуют радикальные прямые различия, включая его двухдвигательную силовую установку по сравнению с большим одним турбовинтовым двигателем F-35. Хотя F-35 с самого начала проектировался с учетом возможности создания версии с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL), в китайском проекте это требование отсутствует. Многие элементы были если не заимствованы, то, по крайней мере, сильно вдохновлены F-35, включая его воздухозаборники DSI, фонарь и базовую конфигурацию".

Господа Ньюдик и Рогоуэй хотели бы подчеркнуть, что, вопреки предыдущим утверждениям и заявлениям, J-35A не является полной копией/подделкой F-35, несмотря на многочисленные сходства.

История J-35 и предполагаемые спецификации

Самые ранние сведения о программе J-35 появились примерно в сентябре 2011 года в виде фотографии модели, обозначенной как "F-60". В сентябре следующего года в Интернете появились неофициальные и некачественные фотографии якобы полностью собранного самолета. 31 октября 2012 года прототип совершил первый полет, а в следующем месяце планер J-31 был публично представлен на авиасалоне в Чжухае в 2012 году.

Предположительно, J-35 будет нести полезную нагрузку в 8164 килограмма, в том числе четыре внутренних боеприпаса общим весом 1995 килограммов. Внешний арсенал состоит из шести жестких узлов, несущих 5 896 кг. Основное вооружение включает ракету малой дальности PL-10 Thunderbolt-10 (по классификации НАТО CH-AA-9) и ракету средней дальности класса "воздух-воздух" PL-12 Thunderbolt-12 (по классификации НАТО CH-AA-7 Adze).

Китайский истребитель J-31 Фото: Pinterest

Истребитель J-35A — путь вперед

НОАК опубликовала дополнительную полезную информацию, уточнив, что обозначение J-35A присвоено наземной версии истребителя, а версия для авианосцев будет называться просто J-35; две версии имеют разные размеры и конфигурацию рычагов управления.

В наземном варианте логично отсутствует пусковая планка катапульты, используется одно носовое колесо, в отличие от сдвоенных колес на военно-морском варианте, а также более крупные хвостовые крылья.

В качестве пиар-жеста ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) объявили: "Хвостовое оперение J-35 официально украшено числом 75 в честь дня рождения ВВС!".

Некоторые вопросы остаются без ответа, например, насколько далеко продвинулись планы ВВС НОАК в отношении J-35A. Также будет интересно узнать, будут ли окончательные оперативные версии J-35 и J-35A лишены пулемета, как это уже сделано на J-20.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.