Фундамент ВВС НОАК: китайский стелс-истребитель J-35A дебютировал на публике (видео)

Китайские 'ксперты утверждают, что J-35A предназначен для "захвата и удержания превосходства в воздухе" и является критически важным узлом в воздушной стратегии Китая.

На этой неделе на авиасалоне в Чжухае Китай представил стелс-истребитель J-35A, разработанный компанией Shenyang Aircraft Corporation, являющейся частью государственной корпорации AVIC. Появление истребителя на публике ознаменовало десятилетие его разработки, а летная демонстрация J-35A вызвала интерес, так как самолет является попыткой Китая создать истребитель пятого поколения, способный соперничать с американским F-35. Об этом 13 ноября сообщили в Defence Blog.

В материале отмечается, что что J-35A предназначен для захвата и удержания господства в воздухе.

"Это последняя часть усилий Китая, направленных на то, чтобы сравняться с западными конкурентами, в частности с американским истребителем F-35, и превзойти их в воздушном пространстве", — говорится в сообщении.

По словам Ван Юнцина, главного эксперта Шеньянского авиационного института, новейший истребитель оснащен технологиями "стелс и контрстелс", что позволяет ему эффективно выявлять и уничтожать самолеты противника, включая четвертое и пятое поколение самолетов, наземные и надводные силы ПВО, а также перехватывать воздушные цели, такие как бомбардировщики и крылатые ракеты.

В отличие от предшественников, J-35A якобы может оставаться невидимым за пределами дальности их радаров, что обеспечивает ему информационное превосходство и повышает шансы на успех в бою. А при противостоянии истребителям того же поколения, самолет использует передовые тактики и техники взаимодействия в группе, создавая замкнутую цепь поражения.

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Также обозреватели пишут, что J-35A, наряду со своим морским вариантом J-35, интегрирован в концепцию "одна платформа, несколько типов" и "двойное развертывание воздух-море", что напоминает концепцию американского F-35. Такая унификация снижает производственные расходы и упрощает совместные операции между различными родами войск.

Как подчеркнул Юнцин, истребитель выступает в качестве узлового элемента, соединяя в единую "смертельную сеть" различные боевые системы. Эта структура позволяет обмениваться информацией в режиме реального времени, что улучшает тактическое взаимодействие и позволяет быстрее реагировать на изменения в боевой обстановке.

"Самолет — это критический узел, который делает всю сеть сильнее", — пояснил Ван, подчеркивая его важность в многоуровневом и сетевом бою.

Ранее сообщалось, что маршал авиации Индии в отставке Анил Чопра определил восемь образцов боевых самолетов КНР, которые были в той или иной мере скопированы у США и России. По его словам, китайская авиационная промышленность сделала значительные успехи, однако эти достижения зачастую основаны на заимствованиях и реверс-инжиниринге.