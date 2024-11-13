Фундамент ВПС НВАК: китайський стелс-винищувач J-35A дебютував на публіці (відео)

Китайські експерти стверджують, що J-35A призначений для "захоплення й утримання переваги в повітрі" і є критично важливим вузлом у повітряній стратегії Китаю.

Цього тижня на авіасалоні в Чжухаї Китай представив стелс-винищувач J-35A, розроблений компанією Shenyang Aircraft Corporation, що є частиною державної корпорації AVIC. Поява винищувача на публіці ознаменувала десятиліття його розробки, а льотна демонстрація J-35A викликала інтерес, оскільки літак є спробою Китаю створити винищувач п'ятого покоління, здатний змагатися з американським F-35. Про це 13 листопада повідомили в Defence Blog.

У матеріалі наголошується, що J-35A призначений для захоплення й утримання панування в повітрі.

"Це остання частина зусиль Китаю, спрямованих на те, щоб зрівнятися із західними конкурентами, зокрема з американським винищувачем F-35, і перевершити їх у повітряному просторі", — йдеться в повідомленні.

За словами Ван Юнціна, головного експерта Шеньянського авіаційного інституту, новітній винищувач оснащений технологіями "стелс і контрстелс", що дає йому змогу ефективно виявляти та знищувати літаки супротивника, включно з четвертим і п'ятим поколінням літаків, наземними та надводними силами ППО, а також перехоплювати повітряні цілі, як-от бомбардувальники і крилаті ракети.

На відміну від попередників, J-35A нібито може залишатися невидимим за межами дальності їхніх радарів, що забезпечує йому інформаційну перевагу і підвищує шанси на успіх у бою. А при протистоянні винищувачам того ж покоління, літак використовує передові тактики і техніки взаємодії в групі, створюючи замкнутий ланцюг ураження.

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Також оглядачі пишуть, що J-35A, поряд зі своїм морським варіантом J-35, інтегрований у концепцію "одна платформа, кілька типів" і "подвійне розгортання повітря-море", що нагадує концепцію американського F-35. Така уніфікація знижує виробничі витрати та спрощує спільні операції між різними родами військ.

Як підкреслив Юнцин, винищувач виступає вузловим елементом, з'єднуючи в єдину "смертельну мережу" різні бойові системи. Ця структура дає змогу обмінюватися інформацією в режимі реального часу, що покращує тактичну взаємодію і дає змогу швидше реагувати на зміни в бойовій обстановці.

"Літак — це критичний вузол, який робить усю мережу сильнішою", — пояснив Ван, наголошуючи на його важливості в багаторівневому і мережевому бою.

Раніше повідомлялося, що маршал авіації Індії у відставці Аніл Чопра визначив вісім зразків бойових літаків КНР, які були тією чи іншою мірою скопійовані у США і Росії. За його словами, китайська авіаційна промисловість зробила значні успіхи, однак ці досягнення часто засновані на запозиченнях і реверс-інжинірингу.