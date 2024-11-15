Східний конкурент Storm Shadow: китайці показали новітню ракету-невидимку CM-98

Китайська розробка поступається західним аналогам за дальністю ураження і масою бойової частини. Однак, як зазначили експерти, це компенсується унікальним набором характеристик, і насамперед стелс-можливостями.

На авіасалоні Airshow China 2024, що проходить у Чжухаї, Китайська корпорація аерокосмічної науки і промисловості (CASIC) представила новітню багатоцільову ракету CM-98 Stealth класу "повітря-земля". В ексклюзивному матеріалі оглядачі Army Recognition розповіли, що ця ракета може стати конкурентом західних аналогів, як-от американська AGM-158 JASSM і європейська Storm Shadow/SCALP, і має на меті зацікавити іноземних користувачів.

Китайська крилата ракета повітряного базування призначена для високоточного ураження стратегічних наземних і морських цілей в умовах активної протидії засобами ППО і радіоелектронної боротьби.

Оглядачі зазначають, що CM-98 демонструє передові стелс-технології та високу маневреність, що забезпечує мінімальну радіолокаційну помітність і гнучкість при виборі траєкторій.

Основні характеристики ракети

Для високоефективного ураження цілей вага боєголовки становить щонайменше 385 кг, що все ж менше порівняно з 450-кілограмовим боєзарядом європейської Storm Shadow.

Маючи максимальну дальність 298 км, CM-98 дає змогу літакам уражати цілі з далекої відстані, знижуючи ризик для пускової платформи та дозволяючи завдавати ударів поза зонами безпосередньої ППО. Водночас британський аналог значно перевершує за дальністю китайський зразок — до 560 км, однак, як стверджують експерти, це компенсується унікальним набором характеристик.

Зазначається, що важливим елементом ракети є використання технологій захисту від радіоелектронних перешкод, що гарантує надійність і точність наведення навіть в умовах активної протидії з боку супротивника.

Крім того, стелс-характеристики CM-98 нібито забезпечують низьку помітність для радарів, а продумана аеродинаміка дає змогу гнучко вибирати траєкторію польоту, оминаючи зони підвищеного ризику.

Також особливістю CM-98 є її адаптація до сучасних умов ведення бойових дій. Ракета здатна працювати в цілодобовому режимі й за будь-яких погодних умов, а її продумана конструкція робить обслуговування і підготовку до бойового застосування максимально простими.

Зазначимо, що теоретично китайська ракета виглядає справді грізною зброєю, проте поступається західним аналогам за вражаючими можливостями та дальністю. Але навіть такий набір функцій робить CM-98 універсальною і вкрай ефективною як для локальних, так і для масштабних операцій.

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Нагадаємо, в серпні США успішно запустили протикорабельну стелс-ракету LRASM великої дальності, що є сигналом про можливості американських сил протистояти китайським розробкам. Спільна розробка Lockheed Martin і DARPA здатна уражати цілі в радіусі 370 км.