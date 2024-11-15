Восточный конкурент Storm Shadow: китайцы показали новейшую ракету-невидимку CM-98

Китайская разработка уступает западным аналогам по дальности поражения и массе боевой части. Однако, как отметили эксперты, это компенсируется уникальным набором характеристик, и прежде всего стелс-возможностями.

На авиасалоне Airshow China 2024, проходящем в Чжухае, Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) представила новейшую многоцелевую ракету CM-98 Stealth класса "воздух-земля". В эксклюзивном материале обозреватели Army Recognition рассказали, что данная ракета может стать конкурентом западных аналогов, таких как американская AGM-158 JASSM и европейская Storm Shadow/SCALP и призвана заинтересовать иностранных пользователей.

Китайская крылатая ракета воздушного базирования предназначена для высокоточного поражения стратегических наземных и морских целей в условиях активного противодействия средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Обозреватели отмечают, что CM-98 демонстрирует передовые стелс-технологии и высокую маневренность, что обеспечивает минимальную радиолокационную заметность и гибкость при выборе траекторий.

Основные характеристики ракеты

Для высокоэффективного поражения целей вес боеголовки составляет не менее 385 кг, что все же меньше по сравнению с 450-килограммовым боезарядом европейской Storm Shadow.

Имея максимальную дальность 298 км, CM-98 позволяет самолетам поражать цели с дальнего расстояния, снижая риск для пусковой платформы и позволяя наносить удары вне зон непосредственной ПВО. В то же время британский аналог значительно превосходит по дальности китайский образец — до 560 км, однако, как утверждают эксперты, это компенсируется уникальным набором характеристик.

Отмечается, что важным элементом ракеты является использование технологий защиты от радиоэлектронных помех, что гарантирует надежность и точность наведения даже в условиях активного противодействия со стороны противника.

Кроме того, стелс-характеристики CM-98 якобы обеспечивают низкую заметность для радаров, а продуманная аэродинамика позволяет гибко выбирать траекторию полета, обходя зоны повышенного риска.

Также особенностью CM-98 является ее адаптация к современным условиям ведения боевых действий. Ракета способна работать в круглосуточном режиме и при любых погодных условиях, а ее продуманная конструкция делает обслуживание и подготовку к боевому применению максимально простыми.

Отметим, что теоретически китайская ракета выглядит действительно грозным оружием, однако уступает западным аналогам по поражающим возможностям и дальности. Но даже такой набор функций делает CM-98 универсальной и крайне эффективной как для локальных, так и для масштабных операций.

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Напомним, в августе США успешно запустили противокорабельную стелс-ракету LRASM большой дальности, что служит сигналом о возможностях американских сил противостоять китайским разработкам. Совместная разработка Lockheed Martin и DARPA способна поражать цели в радиусе 370 км.