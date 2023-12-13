Возле границы с Украиной: новые подробности строительства военного городка в Беларуси (карта)

По данным мониторинговой группы, военный городок будет построен на базе 5 заброшенных детских лагерей в Гомельском районе, неподалеку от украинской границы.

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На территории Республики Беларусь, недалеко от границы с Украиной, собираются построить новый военный городок. Об этом сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" 13 декабря в Telegram.

Аналитики раскрыли новые факты, которые указывают на подготовку к строительству военного городка в Гомельском районе для Южного оперативного командования. По их данным, городок будет сооружен на базе 5 заброшенных детских лагерей в урочище возле деревни Новая Буда.

Предполагаемое место строительсва нового военного городка Фото: Беларускі Гаюн

В источнике отмечают, что в районе одного из упомянутых детских лагерей находится клуб активного отдыха "Корсар". Речь идет о лагере с названием "Галактика".

Так, 6 декабря на странице "Корсара" в Instagram было опубликовано предупреждение о смене игровой площадки. Причины ухода с прежнего места не сообщаются.

"Прощаться мы не собираемся у нас идет полная перезагрузка клуба. Мы учли все ваши пожелания, уверены, что новое место будет лучшее как для игры, так и для отдыха", — говорится в публикации.

В мониторинговой группе также упомянули о тендере на вырубку деревьев и кустарников и вывоз строительных отходов с предполагаемого места сооружения городка.

Тендер на выполнение строительных работ Фото: Скриншот

"Наша информация о месте строительства получила еще одно подтверждение", — констатировали аналитики.

Напомним, 13 декабря глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что в Польше тренируются семь диверсионных групп, которые якобы планируют атаковать некоторые объекты на территории Республики Беларусь.

Ранее, 9 ноября, мониторинговая группа сообщила, что на территории Беларуси возросло количество самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации. При этом положение российских военных в Беларуси не изменилось.