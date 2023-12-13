Біля кордону з Україною: нові подробиці будівництва військового містечка в Білорусі (карта)

За даними моніторингової групи, військове містечко побудують на базі 5 занедбаних дитячих таборів у Гомельському районі, неподалік від українського кордону.

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На території Республіки Білорусь, недалеко від кордону з Україною, збираються побудувати нове військове містечко. Про це повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" 13 грудня в Telegram.

Аналітики розкрили нові факти, які вказують на підготовку до будівництва військового містечка в Гомельському районі для Південного оперативного командування. За їхніми даними, містечко буде споруджено на базі 5 покинутих дитячих таборів в урочищі біля села Нова Буда.

Передбачуване місце будівництва нового військового містечка Фото: Беларускі Гаюн

У джерелі зазначають, що в районі одного зі згаданих дитячих таборів розташований клуб активного відпочинку "Корсар". Йдеться про табір із назвою "Галактика".

Так, 6 грудня на сторінці "Корсара" в Instagram було опубліковано попередження про зміну ігрового майданчика. Причини відходу з колишнього місця не повідомляються.

"Прощатися ми не збираємося, у нас йде повне перезавантаження клубу. Ми врахували всі ваші побажання, упевнені, що нове місце буде найкращим як для гри, так і для відпочинку", — йдеться в публікації.

У моніторинговій групі також згадали про тендер на вирубку дерев і чагарників та вивезення будівельних відходів із передбачуваного місця спорудження містечка.

Тендер на виконання будівельних робіт Фото: Скриншот

"Наша інформація про місце будівництва отримала ще одне підтвердження", — констатували аналітики.

Нагадаємо, 13 грудня глава білоруського КДБ Іван Тертель заявив, що в Польщі тренуються сім диверсійних груп, які нібито планують атакувати деякі об'єкти на території Республіки Білорусь.

Раніше, 9 листопада, моніторингова група повідомила, що на території Білорусі зросла кількість літаків Повітряно-космічних сил Російської Федерації. При цьому становище російських військових у Білорусі не змінилося.