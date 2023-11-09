У Білорусі зафіксували зростання кількості бойової авіації РФ (фото)

У Білорусі помітили російські літаки, а саме два Су-24М/МР, Су-25 та Су-30СМ. У моніторинговій групі відзначають, що російське угрупування в країні є нечисленним.

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На території Білорусі зросла кількість літаків Повітряно-космічних сил Російської Федерації. Про це повідомили в моніторинговій групі "Білоруські Гаюн" у Telegram.

"У Білорусі побільшало авіації ПКС РФ", — йдеться у повідомленні.

У групі зазначили, що протягом жовтня на території Білорусі фіксували низьку авіаційну активність, проте "Білоруські Гаюн" помітили невелике зростання кількості бортів ПКС РФ. Зокрема, станом на 1 листопада в Білорусі перебували наступні російські літаки:

Су-25 розміщений на аеродромі "Ліда";

два Су-24М/МР — на аеродромі "Барановичі";

Су-30СМ — на аеродромі "Барановичі".

Авіація ПКС РФ у Білорусі

У моніторинговій групі наголосили, що збільшення літаків відбулося саме за рахунок прибуття до країни літаків Су-24М/МР та Су-30СМ протягом вересня-жовтня. Попри це, положення російський військових у Білорусі не змінилося, зокрема, російське угруповання є нечисленним.

Аналітики повідомили, що збільшення кількості літаків РФ не є загрозливим, оскільки в серпні їхня кількість у Білорусі була більшою. Проте збільшення чисельності російських бойовиків може відбутися в разі оголошення нової хвилі мобілізації в Росії, як це було раніше, або під впливом інших подій, вважають в групі.

"Рівень активності ЗС РФ у Білорусі можна охарактеризувати як дуже низький", — відзначають у повідомленні.

За даними групи, за жовтень з РФ до Білорусі прилетіло всього п'ять військово-транспортних літаків ПКВ РФ, що є найменшою кількістю прильотів на місяць з листопада 2022 року. Військово-транспортна авіація ПКС РФ і пов'язана з ПВК "Вагнер" прилітала на наступні аеродроми:

"Барановичі" — Ан-72;

"Мачулищі" — Іл-76;

"Бобруйск" — Іл-76;

аеропорт "Гомель" — два Ан-12.

Тоді як прильоти пасажирських літаків з РФ та пов'язаних із ПВК "Вагнер" були зафіксовані на аеродромах:

"Барановичі" — Ан-148;

"Мачулищі" — Ту-134;

аеропорт "Гомель" — Beech C90GTi King Air.

Авіація ПКС РФ та ПВК у Білорусі

Нагадаємо, у листопаді головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що Росія може збільшити кількість бойової авіації. З його слів, ворог може наростити кількість літаків через побудову нових ескадрилій штурмової авіації до кінця 2023 року.

31 жовтня стало відомо, що літак засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина прилетів у Білорусь вперше, після його смерті. Зокрема, літак Beech C90GTi King Air з реєстраційним номером RA-07893 приземлився на аеродромі в Гомелі.