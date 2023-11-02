РФ може збільшити кількість бойової авіації: Залужний назвав терміни

Через вдалу роботу української протиповітряної оборони, ворог не відчуває спокою у повітрі. Російська авіація застосовує повітряні засоби переважно з великих дистанцій, що призводить до зниження ефективності, розповів головнокомандувач ЗСУ.

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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що Збройні сили Російської Федерації можуть збільшити кількість авіації. Про це він повідомив в есе для журналу The Economist.

З його слів, за різними оцінками окупанти можуть наростити кількість літаків шляхом побудови нових ескадрилій штурмової авіації вже до кінця 2023 року.

Залужний зазначив, що завдяки успішній роботі української протиповітряної оборони ворог не може отримати повне панування в повітрі, навіть попри кількісну та якісну перевагу росіян в авіації та ППО. У результаті окупанти не відчувають спокою в українському небі, російська авіація намагається не заходити в зону ураження української протиповітряної оборони та застосовує повітряні засоби переважно з великих дистанцій, що призводить до зниження ефективності.

Він наголосив, що на перший план виходять безпілотні літальні апарати ворога, на яких поклали значну частину завдань авіації з повітряної розвідки та ураження.

Валерій Залужний додав, що Росія втратила велику кількість літаків від початку повномасштабної війни, тоді як втрати систем ППО ворога перевищують 550 штук.

Нагадаємо, в цьому ж есе Валерій Залужний повідомив, що війна в Україні перетворюється на "позиційну". З його слів, це на користь Росії, адже таким чином ЗС РФ зможуть відновити свою військову міць.

Крім цього, він вважає, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, тоді як для виходу потрібно зробити великий технологічний стрибок. На його думку, виграти війну за допомогою зброї минулого покоління та застарілими методами неможливо. Ставку потрібно робити на дрони, засоби РЕБ та об'єднання всіх уже наявних технічних рішень, переконаний він.