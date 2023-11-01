Шахраї розсилають провокаційні повідомлення і представляються ім'ям Залужного, — головком

Валерій Залужний також порадив не читати фейкові пабліки, які ведуть від його імені. Він назвав свій єдиний Telegram-канал і перерахував сторінки в X і Facebook, у яких він інформує громадськість про свою роботу.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що певні особи, представляючись його ім'ям, розсилають відомим людям повідомлення, що дискредитують і провокують. Про це йдеться в Telegram-каналі головкому.

"Прошу кожного, хто отримає щось подібне, не довіряти змісту в повідомленні", — йдеться в публікації.

"Акаунт @Zaluzhniy_ua в Telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під ім'ям "Валерій Залужний" тощо. Усі вони — фейкові", — попередив головком.

Єдиний канал, у якому він інформує громадськість про роботу на своїй посаді — "Головнокомандувач ЗСУ" (@CinCAFU).

Є й офіційні сторінки Залужного у Facebook і Х.

Нагадаємо, що НАБУ повідомило про підозру нардепу Людмилі Марченко, яка намагалася викинути хабар за паркан. Народну обраницю взяли під варту за отримання другої частини незаконного "траншу". Йдеться про неправомірну вигоду за шахрайство із системою "Шлях". Після того, як у дверях з'явилися співробітники НАБУ, Марченко спробувала позбутися грошей і перекинула пакунок через паркан.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, як насправді карають за карткове шахрайство. В Україні відбуваються постійні затримання осіб, залучених до шахрайських схем, за допомогою яких з рахунків громадян викрадають кошти. Водночас вкрай мало успішних кейсів, коли викрадене майно все ж вдається повернути законним власникам.