В Беларуси зафиксировали рост количества боевой авиации РФ (фото)

В Беларуси заметили российские самолеты, а именно два Су-24М/МР, Су-25 и Су-30СМ. В мониторинговой группе отмечают, что российская группировка в стране является малочисленной.

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На территории Беларуси возросло количество самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации. Об этом сообщили в мониторинговой группе "Білоруські Гаюн" в Telegram.

"В Беларуси увеличилось авиации ВКС РФ", — говорится в сообщении.

В группе отметили, что в течение октября на территории Беларуси фиксировали низкую авиационную активность, однако "Білоруські Гаюн" заметили небольшой рост количества бортов ВКС РФ. В частности, по состоянию на 1 ноября в Беларуси находились следующие российские самолеты:

Су-25 размещен на аэродроме "Лида";

два Су-24М/МР — на аэродроме "Барановичи";

Су-30СМ — на аэродроме "Барановичи".

Авиация ВКС РФ в Беларуси

В мониторинговой группе отметили, что увеличение самолетов произошло именно за счет прибытия в страну самолетов Су-24М/МР и Су-30СМ в течение сентября-октября. Несмотря на это, положение российских военных в Беларуси не изменилось, в частности, российская группировка является немногочисленной.

Аналитики сообщили, что увеличение количества самолетов РФ не является угрожающим, поскольку в августе их количество в Беларуси было больше. Однако увеличение численности российских боевиков может произойти в случае объявления новой волны мобилизации в России, как это было раньше, или под влиянием других событий, считают в группе.

"Уровень активности ВС РФ в Беларуси можно охарактеризовать как очень низкий", — отмечается в сообщении.

По данным группы, за октябрь из РФ в Беларусь прилетело всего пять военно-транспортных самолетов ВКС РФ, что является наименьшим количеством прилетов в месяц с ноября 2022 года. Военно-транспортная авиация ВКС РФ и связанная с ЧВК "Вагнер" прилетала на следующие аэродромы:

"Барановичи" — Ан-72;

"Мачулищи" — Ил-76;

"Бобруйск" — Ил-76;

аэропорт "Гомель" — два Ан-12.

Тогда как прилеты пассажирских самолетов из РФ и связанных с ЧВК "Вагнер" были зафиксированы на аэродромах:

"Барановичи" — Ан-148;

"Мачулищи" — Ту-134;

аэропорт "Гомель" — Beech C90GTi King Air.

Авиация ВКС РФ и ЧВК в Беларуси

Напомним, в ноябре главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщил, что Россия может увеличить количество боевой авиации. По его словам, враг может нарастить количество самолетов через построение новых эскадрилий штурмовой авиации до конца 2023 года.

31 октября стало известно, что самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прилетел в Беларусь впервые, после его смерти. В частности, самолет Beech C90GTi King Air с регистрационным номером RA-07893 приземлился на аэродроме в Гомеле.