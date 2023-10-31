Через два месяца после катастрофы: самолет Пригожина приземлился в Беларуси, — Гаюн (фото)

Самолет Beech C90GTi King Air приземлился на аэродроме в Гомеле в 11:53 (по минскому времени). В прошлый раз борт был в Беларуси 3 августа, однако менее чем через 6 часов вылетел в Санкт-Петербург, рассказали в мониторинговой группе.

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Во вторник 31 октября впервые после смерти основателя частной военной компании Евгения Пригожина его самолет прилетел в Гомель (Беларусь). Об этом сообщили в Telegram-канале "Беларускі Гаюн".

"Один из бортов Пригожина прилетел в Гомель. Сегодня впервые, через два месяца с момента катастрофы, в Беларусь из Санкт-Петербурга прилетел один из самолетов, связанных с ЧВК "Вагнер", — говорится в сообщении.

В мониторинговой группе отметили, что в 11:53 (по минскому времени) на аэродроме в Гомеле приземлился самолет Beech C90GTi King Air с регистрационным номером RA-07893. В прошлый раз этот самолет был в Беларуси 3 августа, однако уже через 5 часов и 20 минут вылетел в Санкт-Петербург.

Карта полета самолета Beech C90GTi King Air

В "Беларуски Гаюн" добавили, что 13 октября с военного аэродрома "Бобруйск" в Мали вылетел транспортный самолет Ил-76 с регистрационным номером RA-76370 российской грузовой авиакомпании "Абакан Эйр".

Напомним, 23 августа в Тверской области Российской Федерации разбился самолет, на котором находился начальник ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. На месте авиакатастрофы обнаружили десять тел. Среди погибших идентифицировали Пригожина, командира Дмитрия Уткина и других руководителей ЧВК.

В первые дни после катастрофы в России говорили о четырех версиях произошедшего — теракт на борту, сбивание самолета российской ПВО, организация убийства российским президентом Владимиром Путиным или причастность украинской стороны. 9 сентября появилась информация о том, что якобы российский истребитель попал по самолету Пригожина.

9 октября экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что начальника ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина мог убить президент РФ Владимир Путин. По его словам, лидер РФ так поступил, чтобы показать, что тот еще остается главным.