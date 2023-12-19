Ситуація з небезпекою з боку Білорусі не змінилася, — ГУР

Українські прикордонники уважно стежать за ситуацією на білоруському кордоні і укріплюють його, інформують у розвідці.

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Небезпека для України з території Білорусі залишається незмінною. Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Генерального управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

"Зрозуміло, що російський диктатор і далі хотів би втягнути білоруську армію в повномасштабну агресію проти України, наземну операцію. Але за весь цей час не вдалося цього. Тим не менше, Україна уважно стежить, і Сили безпеки і оборони, і наші прикордонники уважно стежать за ситуацією на білоруському кордоні. Не просто стежать, а зміцнюють і укріплюють його. Наразі ситуація з небезпекою з боку Білорусі не змінилася", — зазначив Юсов.

Він додав, що з точки зору додаткових ударних угруповань, то нової інформації немає.

"Тим не менше, за цим ведеться постійне спостереження і Україна готується до різних сценаріїв. Попри заяви Медведєва, а також людей, схожих на Путіна, суттєво нічого не змінилося", — сказав Андрій Юсов.

Нагадаємо, що на території Білорусі вирішили розпочати раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО. За інформацією Міністерства оборони, особовий склад під час відповідних заходів отримав наказ виконати завдання з виявлення та умовного знищення контрольних цілей.

Раніше повідомлялося, що на території Республіки Білорусь, недалеко від кордону з Україною, збираються побудувати нове військове містечко.