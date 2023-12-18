Росія наростила військову присутність у Білорусі, – ISW

На білоруській території можуть зосереджуватися, як заявили американські аналітики, 1840 військовослужбовців, десятки одиниць БТР, артилерії та систем ППО.

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На території союзницької Республіки Білорусь РФ збільшила військове угруповання. Про це повідомляють американські аналітики у звіті ISW з посиланням на інформацію, яку оприлюднив Костянтином Машовець, український військовий оглядач.

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У повідомленні йдеться про те, що білоруські військові розгорнули масштабне військове угруповання. Значна кількість особового складу зосереджена на теренах двох областей.

На південь від Пінська Брестської області функціонує десантно-штурмовий батальйон 38-ї десантно-штурмової бригади біля Ужово. В Гомельській області поблизу населених пунктів Брагіма та Зябрівка розташований парашутно-десантний батальйон 103-ї окремої повітряно-десантної бригади.

На південь від міста Гомель зосереджена тактична група 51-ї артилерійської бригади. Поблизу Зябрівки російська війська розташували реактивну артилерійської батареї 336-ї реактивної артилерійської бригади.

Машовець уточнив, що до угруповання входять 1840 військовослужбовців. Кількість техніки також збільшили до 68-70 одиниць БТР. Зафіксовано й наявність у російських підрозділів у Білорусі 24 артилерійські системи і три системи протиповітряної оборони.

Навчання військ у Білорусі

На території Білорусі вирішили розпочати раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО. За інформацією моніторингового проєкту "Беларускі Гаюн", ЗРК С-400 функціонує лише у складі 15-ї зенітної ракетної бригади. Також з 11:00 до 12:30 проходили інтенсивні польоти гелікоптерів та літаків усіх авіабаз ВПС РБ (50-й, 61-й та 116-й). За інформацією Міністерства оборони, особовий склад під час відповідних заходів отримав наказ виконати завдання з виявлення та умовного знищення контрольних цілей.

Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, що на території Республіки Білорусь, недалеко від кордону з Україною, збираються побудувати нове військове містечко. За даними моніторингової групи, такий об’єкт створять на базі 5 занедбаних дитячих таборів на території Гомельського району, неподалік від українського кордону.