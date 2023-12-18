Россия нарастила военное присутствие в Беларуси, — ISW

На белорусской территории могут сосредотачиваться, как заявили американские аналитики, 1840 военнослужащих, десятки единиц БТР, артиллерии и систем ПВО.

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На территории союзнической Республики Беларусь РФ увеличила военную группировку. Об этом сообщают американские аналитики в отчете ISW со ссылкой на информацию, которую обнародовал Константином Машовец, украинский военный обозреватель.

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В сообщении говорится о том, что белорусские военные развернули масштабную военную группировку. Значительное количество личного состава сосредоточено на территории двух областей.

К югу от Пинска Брестской области функционирует десантно-штурмовой батальон 38-й десантно-штурмовой бригады возле Ужово. В Гомельской области вблизи населенных пунктов Брагима и Зябровка расположен парашютно-десантный батальон 103-й отдельной воздушно-десантной бригады.

К югу от города Гомель сосредоточена тактическая группа 51-й артиллерийской бригады. Вблизи Зябровки российские войска расположили реактивную артиллерийскую батарею 336-й реактивной артиллерийской бригады.

Машовец уточнил, что в группировку входят 1840 военнослужащих. Количество техники также увеличили до 68-70 единиц БТР. Зафиксировано и наличие у российских подразделений в Беларуси 24 артиллерийские системы и три системы противовоздушной обороны.

Учения войск в Беларуси

На территории Беларуси решили начать внезапную проверку дежурных сил ВВС и ПВО. По информации мониторингового проекта "Беларускі Гаюн", ЗРК С-400 функционирует только в составе 15-й зенитной ракетной бригады. Также с 11:00 до 12:30 проходили интенсивные полеты вертолетов и самолетов всех авиабаз ВВС РБ (50-й, 61-й и 116-й). По информации Министерства обороны, личный состав во время соответствующих мероприятий получил приказ выполнить задачи по выявлению и условному уничтожению контрольных целей.

Напомним, 13 декабря стало известно, что на территории Республики Беларусь, недалеко от границы с Украиной, собираются построить новый военный городок. По данным мониторинговой группы, такой объект создадут на базе 5 заброшенных детских лагерей на территории Гомельского района, неподалеку от украинской границы.