Переймають досвід "СВО": білоруські військові вирушили до Росії на навчання (відео)

За даними Міноборони Білорусі, акцент під час занять буде зроблено на досвіді російських військ, які воюють проти України. Як довго це триватиме — невідомо.

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Білоруські військові вирушили на територію Росії, щоб перейняти в окупантів досвід, який був отриманий під час ведення "СВО" (офіційна назва Кремля повномасштабної війни в Україні, — ред.). Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі в соціальній мережі Facebook 15 січня.

За даними пресслужби, у Росії білоруси збираються пройти спеціальне навчання, яке нібито допоможе їм набратися необхідних знань.

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"Під час занять акцент буде зроблено на досвід, набутий Збройними Силами Росії під час ведення спеціальної військової операції", — йдеться в повідомленні.

Окремо було зазначено, що щойно навчання завершаться, то білоруські військові повернуться одразу ж на батьківщину і виступатимуть у ролі інструкторів із "найскладніших предметів бойової підготовки".

Отриманий досвід вони повинні будуть передати підрозділам Збройних Сил Білорусі. Як довго триватимуть заняття і в якому форматі вони відбуватимуться — невідомо.

Ситуація в Білорусі: що відомо

8 січня з'явилася інформація, що Білорусь будує військове містечко біля України, яке має бути готове до березня нинішнього року. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що, найімовірніше, у новому військовому містечку розміститься гарнізон, завданням якого буде прикриття державного кордону. Водночас не можна заперечувати, що його використають росіяни як передову базу, якщо з півночі знову буде наступ.

Анонімний боєць полку імені Кастуся Калиновського, який воює проти Росії в Україні, також вважає, що ця територія може бути використана для нападу.

"Найімовірніше, у майбутньому росіяни, з огляду на свої попередні помилки, атакуватимуть Чернігів з боку РФ. Їм знадобиться така сама база на території Гомельської області для ротації, постачання тощо", — заявив боєць.

10 січня повідомлялося, що в Білорусі залишаються кілька сотень "вагнерівців", проте кількість техніки продовжує зменшуватися. Імовірно, її вивозять і передають російським військовим.

Нагадаємо, 25 грудня Олександр Лукашенко заявляв, що військові нібито почали підштовхувати президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів. За його словами, якщо глава держави не скористається цим шансом, то країну "спіткає крах".