Для стримання наступу: ЗСУ посилюють оборону на кордоні з РФ та Білоруссю (фото)

Позиції на Чернігівщині не відрізняються від тих, що облаштовуються в інших північних регіонах. Їх зводять за типовою схемою, але особливість місцевості може внести певні коригування, розповів генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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У Північний операційній зоні збільшили фортифікаційне обладнання смуг оборони держкордону на 63% протягом останніх місяців. Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв під час відвідин будівництва ротного опорного пункту проміжної смуги оборони в Чернігівській області, передає пресслужба Командування Об’єднаних сил ЗСУ у Facebook.

Він зазначив, що обстановка в Чернігівській області контрольована. Ворог не створив наступальні групи попри те, що окупанти періодично здійснюють обстріли української території з артилерії та мінометів, намагаються застосувати ДРГ та запускають ударні дрони.

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"Проте, ми не сидимо склавши руки. Сили оборони діють на упередження. Займаємось підвищенням кількості та ефективності мобільних вогневих груп ППО, триває контрдиверсійна робота. Але головне — розбудовуються оборонні рубежі та створюються потужна система інженерних загороджень", — наголосив він.

Сергій Наєв розповів, що це робиться для того, аби українці почували себе в безпеці, оскільки в разі зростання загрози будуть готові прибути додаткові бойові бригади, які займуть підготовлені позиції.

З його слів, дані позиції нічим не відрізняються від тих, що облаштовуються в інших північних регіонах — від Волині до Харківщини. Зокрема, позиції робляться за типовою схемою, проте особливості місцевості можуть внести певні коригування. Наєв зауважив, що кожна траншея зміцнюється геотекстилем, також обладнують бетонні захисні споруди, бліндажі та вогневі позиції, система інженерних загороджень (невибухових та вибухових) утворюється перед опорним пунктом.

Після того, як цивільні організації завершать свої роботи, визначені ділянки будуть щільно заміновані, розповів він. У результаті утворюється об'єкт, що може стримати наступ як мінімум батальйону ворожих сил.

"З РОПів створюється ціла оборонна смуга, яка, в свою чергу, здатна стримувати значно більші військові з’єднання", — додав генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, 20 грудні у Державній спеціальній службі транспорту повідомили, що на передовій встановлювалися фортифікаційні споруди, які анонсував президент Володимир Зеленський. Зокрема, нарощувалася лінія оборони та створювалися захисні споруди для особового складу.

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