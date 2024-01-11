Для сдерживания наступления: ВСУ усиливают оборону на границе с РФ и Беларусью (фото)

Позиции на Черниговщине не отличаются от тех, что обустраиваются в других северных регионах. Их возводят по типовой схеме, но особенность местности может внести определенные корректировки, рассказал генерал-лейтенант Сергей Наев.

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В Северный операционной зоне увеличили фортификационное оборудование полос обороны госграницы на 63% в течение последних месяцев. Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев во время посещения строительства ротного опорного пункта промежуточной полосы обороны в Черниговской области, передает пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook.

Он отметил, что обстановка в Черниговской области контролируемая. Враг не создал наступательные группы, несмотря на то, что оккупанты периодически осуществляют обстрелы украинской территории из артиллерии и минометов, пытаются применить ДРГ и запускают ударные дроны.

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"Однако, мы не сидим сложа руки. Силы обороны действуют на упреждение. Занимаемся повышением количества и эффективности мобильных огневых групп ПВО, продолжается контрдиверсионная работа. Но главное — развиваются оборонительные рубежи и создаются мощная система инженерных заграждений", — подчеркнул он.

Сергей Наев рассказал, что это делается для того, чтобы украинцы чувствовали себя в безопасности, поскольку в случае роста угрозы будут готовы прибыть дополнительные боевые бригады, которые займут подготовленные позиции.

По его словам, данные позиции ничем не отличаются от тех, что обустраиваются в других северных регионах — от Волыни до Харьковщины. В частности, позиции делаются по типовой схеме, однако особенности местности могут внести определенные корректировки. Наев отметил, что каждая траншея укрепляется геотекстилем, также оборудуют бетонные защитные сооружения, блиндажи и огневые позиции, система инженерных заграждений (невзрывных и взрывных) образуется перед опорным пунктом.

После того, как гражданские организации завершат свои работы, определенные участки будут плотно заминированы, рассказал он. В результате образуется объект, который может сдержать наступление как минимум батальона вражеских сил.

"Из РОПов создается целая оборонительная полоса, которая, в свою очередь, способна сдерживать значительно большие военные соединения", — добавил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, 20 декабря в Государственной специальной службе транспорта сообщили, что на передовой устанавливались фортификационные сооружения, которые анонсировал президент Владимир Зеленский. В частности, наращивалась линия обороны и создавались защитные сооружения для личного состава.

15 декабря в СМИ показали, как ВСУ вырыли противотанковый ров возле белорусской границы в Чернобыльской зоне. Солдаты использовали бронемашины для того, чтобы разрыть мерзлую землю