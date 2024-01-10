"Атакуватимуть Чернігів": у полку Калиновського відреагували на нове військове містечко у Білорусі (фото)

Білоруська влада планує до 2027 року збудувати військовий об'єкт на відстані 40 км від кордону. Боєць з полку Калиновського відзначив, що об'єкт можуть використати для нового наступу на Україну.

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У Білорусі біля автотраси, яка прямує у бік українського Чернігова, почали будувати військове містечко, у якому можуть оселити кілька тисяч білоруських військових разом з сім'ями. Підготовка до будівництва почалась взимку 2023 року, а завершиться воно, згідно з планом, у 2027 році. Про деталі рішень президента Білорусі Олександра Лукашенка ідеться у розслідуванні, опублікованому на порталі "Радые Свабода".

Розслідувачі проаналізували низку повідомлень, розміщених на порталах з тендерами на державне будівництво у Білорусі. Також ознайомились з даними, здобутими білоруськими партизанами — у Telegram-каналі "Позірк. Навіны пра Беларусь" і на порталі Motolko. З'ясувалось, що білоруська влада планує збудувати військове містечко неподалік від міста Гомель у південній частині республіки — неподалік від північного кордону України.

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У статті орієнтовно вказали, що можливе місцерозташування містечка — біля селища Прибор (білоруською "Прыбор"). З даних випливає, що загальна площа забудови — 60 га. З них 40 га — це лісові насадження, які, схоже, вирубають, а ще 20 га — низка дитячих таборів відпочинку ("Лісова галявина", "Літейщик", "Чайка", "Галактика"), які перероблять для потреб військових.

План місцевості для будівництва бази під Гомелем Фото: motolko

Кадастрові плани місцевості і документація на будівництво дали можливість уточнити — ідеться про лісисту місцевість неподалік Нової Буди біля перехрестя трас М10 (прямує на захід) та Е95 (прямує на південь).

Площа військового табору під Гомелем Фото: Google Maps

Лукашенко виділяв та виділятиме гроші на будівництво. Зокрема, на підготовчі роботи у 2023 році витрачено 500 тис. руб., у 2024 році — 10 млн руб, у 2025 році — 40 млн руб. Термін завершення будівництва — 2027 рік.

Згідно з висновками розслідувачів, у містечку можуть оселити військових з Сил спеціального призначення — саме цей підрозділ згадується у документах, отриманих партизанами. Точна кількість осіб, які там житимуть, кількість будинків поки що не відома.

Місцеві жителі, з якими контактували журналісти порталу, змогли зробити дві світлини з місця будівництва під Гомелем. На одній світлині — паспорт об'єкта, на якому чітко вказано, що замовник — Збройні сили Республіки Білорусь. На другій можна побачити стан будівництва — його вже огородили і встановили ворота, доставили техніку. Також невказані громадяни розповіли, що території забудови вже протягнули деякі комунікації.

Паспорт об'єкта, який будується під Гомелем Фото: Радыё Свабода Огорожа майбутнього військового містечка Фото: Радыё Свабода

На білоруському порталі "Радые Свабода" поспілкувались з неназваним бійцем полку імені Кастуся Калиновського, який воює проти РФ у складі Українських Сил оборони. На думку військового, російське командування врахували помилки перших тижнів вторгнення і тому вирішило збудувати військовий об'єкт поруч з кордоном. Завдяки цьому під час можливого майбутнього наступу ворог налагодить ротацію та логістику атакуючих сил.

"Швидше за все, в майбутньому росіяни, враховуючи свої попередні помилки, атакуватимуть Чернігів з боку РФ. Їм знадобиться така ж база на території Гомельської області для ротації, постачання і так далі", — заявив неназваний боєць.

Зазначимо, відстань від військового містечка до КПП "Нова Гута" у Чернігівській області — близько 40 км по асфальтованій трасі. Відстані від КПП "Нова Гута" до Чернігова — близько 60 км.

Відстань від бази до кордону України Фото: Google Maps

Війна РФ — деталі участі Білорусі

Зазначимо, у перші дні вторгнення РФ російські частини рушили з території Білорусі на Чернігів з півночі, прямуючи, у тому числі через кордон України на КПП "Нова Гута", свідчать карти бойових дій. На сьогодні Білорусь використовується президентом РФ Володимиром Путіним як майданчик, на якому, наприклад, можна розмістити ядерну зброю неподалік від кордону НАТО. Крім того, на місцевих полігонах навчаються російські мобілізовані, а після заколоту власника ПВК "Вагнер" нині покійного Євгена Пригожина під Мінськом звели наметове містечко, де могли розміститись 15 тис. найманців.

Нагадуємо, у грудні 2023 року аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що Росія збільшила кількість своїх військових на території Білорусі. Тим часом у січні Лукашенко прийняв закон, яким захистив себе та свою родину від можливого судового переслідування у майбутньому.