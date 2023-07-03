ПВК "Вагнер" у Білорусі: у мережі показали табір найманців Євгена Пригожина (фото)
Повідомляється, що місцевий житель зробив знімки польового табору. На фото потрапили намети, у кожному з яких можна розмістити до 60 осіб.
Будівництво таборів для найманців ПВК "Вагнер" розгорнули в Осиповицькому районі Могильовської області Білорусі. Про це повідомляє Telegram-канал "Сирена" з посиланням на власного кореспондента.
Повідомляється, що місцевий житель зробив фото одного з таборів, на яких можна помітити намети, буржуйки для обігріву, а також настили.
"В одному такому наметі може розміститися до 60 осіб, а на встановлення кожного намету йде не більше 30 хвилин", — ідеться в повідомленні.
Як заявили в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн", на фото видно намети М-30.
Будівництво табору "вагнерівців" у Білорусі
Раніше 26 червня в групі "Беларускі Гаюн" говорили, що твердження російських ЗМІ щодо розміщення "вагнерівців" на території Білорусі викликають сумніви.
Однак уже 30 червня стало відомо, що в Білорусі все-таки було побудовано польовий табір для бойовиків ПВК "Вагнер". Він потрапив на супутникові знімки. Його площа 24 тисячі квадратних метрів. Можна припустити, що обладнано місця для 8 940 осіб.
Президент України Володимир Зеленський 1 липня заявив, що "вагнерівці" вперто штурмували позиції ЗСУ, щоб їх не розстріляли свої ж. Тепер же бійців залишилося дуже мало. Він додав, що секрет успіху ПВК "Вагнер" полягав у їхній жорстокості один до одного.