На 8 000 осіб: у Білорусі побудовано польовий табір для бойовиків ПВК "Вагнер" (фото)

Табір для найманців розбито на місці нефункціонуючої військової частини в Могильовській області. Його площа 24 тисячі квадратних метрів.

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Видання BBC Verify опублікувало останні супутникові знімки території колишньої військової частини №61732 у селі Цель Осиповицького району Могильовської області (Білорусь).

Фото зроблено 30 червня, на ньому видно, що будівництво польового табору вже завершилося.

Аналітики білоруського моніторингового проєкту "Беларускі Гаюн" підрахували, що в таборі розташовано приблизно 298 наметів. У наметах М-30 у середньому може розташовуватися по 30 осіб.

Шляхом нехитрих підрахунків можна припустити, що облаштовано місця для 8 940 осіб, проте не всі намети є житловими, зазначають аналітики. У таборі мають бути місця для господарських потреб: туалети, душові, їдальні та інші приміщення.

Між тим журналісти російського видання "Верстка" ще 26 числа писали з посиланням на інформоване джерело, що в Могильовській області Білорусі триває будівництво військового табору для найманців ПВК "Вагнер".

За інформацією медіа, площа табору має становити 24 тисячі квадратних метрів, а місткість — вісім тисяч ліжок.

"Ми працюємо, вже сьогодні працюємо. Завтра до обіду стоїть завдання (побудувати, — ред.)", — розповів журналістам співрозмовник, близький до керівництва Могильовської області.

Аналітики зазначають, що на фото можна також побачити обладнані укріплення в північній частині колишньої військової частини. Водночас будівельної чи військової техніки на знімку немає.

Нагадаємо, раніше Фокус розбирався, як ПВК "Вагнер" загрожує Польщі та країнам Балтії. У Варшаві вважають, що розміщення 8 тисяч найманців у Білорусі може спричинити небезпечний виток гібридного конфлікту РФ і НАТО.

30 червня на Ставці у Зеленського вирішили посилити північні рубежі України через "переїзд" бойовиків Євгенія Пригожина в Білорусь. Українське командування тримає ситуацію на постійному контролі.