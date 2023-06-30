Загроза "вагнерівців" у Білорусі: на Ставці у Зеленського вирішили посилити північ України

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача також йшлося про ситуацію на фронтах і посилення контрнаступу додатковою артилерією і снарядами.

Related video

У п'ятницю, 30 червня, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де було ухвалено рішення посилити північні рубежі України. Про це глава держави повідомив у Telegram.

На Ставці Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Олександра Тарнавського, а також командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

За словами президента, йшлося про ситуацію на фронтах і просування вперед. Також говорили про посилення наступальних операцій додатковими артилерійськими системами та боєприпасами.

Окрему доповідь від представників Головного управління розвідки МО, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки та Державної прикордонної служби України було заслухано в контексті ситуації в Білорусі, яку українське командування тримає на постійному контролі.

На Ставці дали доручення Валерію Залужному і Сергію Наєву посилити північний напрямок.

Загроза з півночі: найманці ПВК "Вагнер" "переїхали" до Білорусі

29 червня секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов говорив, що на засіданні Ставки буде розглянуто питання про присутність "вагнерівців" у Білорусі за дорученням президента Володимира Зеленського.

За словами Данілова, якщо командування розумітиме, що існують виклики для України, вживатимуться відповідні заходи.

"Це непрості люди... Якщо та кількість "вагнерівців" — 8500 — опиняться в Білорусі (зараз там такої кількості немає), подивимося, чим вони там займатимуться. Там зараз за дуже невеликий проміжок часу поставили тимчасовий табір із літніх наметів", — розповів Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що Україна уважно стежитиме за причинами цього розгортання — або для "роздратування Литви, Польщі", або для того, щоб створити напругу на кордоні з українськими збройними силами.

Нагадаємо, цього ж дня в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки проаналізували заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо ядерної зброї. Зі слів диктатора випливає, що він справді нібито контролює російську ядерну зброю, яку привезли до Білорусі.