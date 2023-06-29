"Непрості люди": на засіданні Ставки розглянуть присутність "вагнерівців" у Білорусі (відео)

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, президент Володимир Зеленський доручив детально вивчити питання можливої загрози з боку найманців "кухаря Путіна", які зараз перебувають у тимчасовому таборі.

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На наступному засіданні Ставки верховного головнокомандувача України буде розглянуто питання про присутність "вагнерівців" у Білорусі, за дорученням президента Володимира Зеленського. Про це 29 червня заявив в ефірі національного телемарафону секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

За словами Данілова, якщо командування розумітиме, що існують виклики для України, вживатимуться відповідні заходи.

"Це непрості люди... Якщо та кількість "вагнерівців" — 8500 — опиняться в Білорусі (зараз там такої кількості немає), подивимося, чим вони там займатимуться. Там зараз за дуже невеликий проміжок часу поставили тимчасовий табір із літніх наметів", — розповів Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що Україна уважно стежитиме за причинами цього розгортання — або для "роздратування Литви, Польщі", або щоб створити напругу на кордоні з українськими збройними силами.

"Завтра ми будемо уважно стежити за цим питанням. Ба більше, президент дав доручення розглянути це питання на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача, з огляду на всю інформацію, яку має у своєму розпорядженні наша розвідувальна спільнота", — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 29 червня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що російська приватна військова компанія "Вагнер" більше не братиме участі в бойових діях на території України.

Також 29 червня ЗМІ повідомляли, що російська ПВК "Вагнер" продовжує активно набирати найманців по всій території РФ, попри нещодавній збройний заколот глави компанії Євгена Пригожина.

Раніше, увечері 28 червня росЗМІ поширили інформацію про те, що головнокомандувача ПКС РФ Суровікіна помістили в СІЗО "Лефортово" і підозрюють у держзраді.