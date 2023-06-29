"Непростые люди": на заседании Ставки рассмотрят присутствие "вагнеровцев" в Беларуси (видео)

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, президент Владимир Зеленский поручил детально изучить вопрос возможной угрозы со стороны наемников "повара Путина", которые сейчас находятся во временном лагере.

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На следующем заседании Ставки верховного главнокомандующего Украины будет рассмотрен вопрос о присутствии "вагнеровцев" в Беларуси, по поручению президента Владимира Зеленского. Об этом 29 июня заявил в эфире национального телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

По словам Данилова, если командование будет понимать, что существуют вызовы для Украины, будут приниматься соответствующие меры.

"Это непростые люди… Если то количество "вагнеровцев" — 8500 — окажутся в Беларуси (сейчас там такого количества нет), посмотрим, чем они там будут заниматься. Там сейчас за очень небольшой промежуток времени поставили временный лагерь из летних наметов", — рассказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Украина будет внимательно следить за причинами данного развертывания — либо для "раздражения Литвы, Польши", либо чтобы создать напряжение на границе с украинскими вооруженными силами.

"Завтра мы будем внимательно следить за этим вопросом. Более того, президент дал поручение рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего, учитывая всю информацию, которой располагает наше разведывательное сообщество", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, 29 июня начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что российская частная военная компания "Вагнер" больше не будет принимать участие в боевых действиях на территории Украины.

Также 29 июня СМИ сообщали, что российская ЧВК "Вагнер" продолжает активно набирать наемников по всей территории РФ, несмотря на недавний вооруженный мятеж главы компании Евгения Пригожина.

Ранее, вечером 28 июня росСМИ распространили информацию о том, что главнокомандующего ВКС РФ Суровикина поместили в СИЗО "Лефортово" и подозревают в госизмене.