ПВК "Вагнер" більше не воюватиме в Україні: Буданов оцінив результат заколоту в РФ

Глава української розвідки зазначив, що з усіх підрозділів Росії ПВК "Вагнер" показала найвищу ефективність. За його словами, "вагнерівці" вміли досягати успіху за будь-яку ціну.

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Російська приватна військова компанія "Вагнер" більше не братиме участі в бойових діях на території України. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в коментарі виданню "Українська правда" 29 червня.

Як зазначає глава української розвідки, спроба Євгена Пригожина здійснити військовий переворот у РФ скомпрометувала російське керівництво. За його словами, міф про непохитність режиму країни-агресора було розвінчано.

Кирило Буданов також вказав на те, що внаслідок проваленого повстання ПВК "Вагнер" військово-космічні сили Росії зазнали втрат. Крім того, за словами начальника ГУР, збройне формування Євгена Пригожина більше не воюватиме в Україні.

"ПВК "Вагнер" більше не братиме участі в бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який умів домагатися успіху за будь-яку ціну", — заявив Кирило Буданов.

Кирило Буданов оцінив результат заколоту Пригожина

Нагадаємо, що 29 червня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував главу ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина за те, що він не зміг закінчити військовий заколот у РФ, що призвело до практично повної ліквідації його бізнесу.

Ми також повідомляли, що за даними Financial Times від 29 червня, генерала російської армії Сергія Суровікіна затримали, оскільки Кремль розправляється з прихильниками Євгена Пригожина, який влаштував минулого тижня військовий заколот у РФ.

Раніше, 27 червня, ми писали, що за інформацією саудівського телеканалу, військова поліція Російської Федерації, яка належить до Міністерства оборони РФ, затримала чотирьох командирів ПВК "Вагнер" у Сирії.