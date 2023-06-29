"Перетворився на невдаху": в ОП вважають, що Пригожин "убив" ПВК "Вагнер" після заколоту

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, найманці з формування Євгена Пригожина почали укладати контракти з Міноборони РФ, а також намагаються втекти в Африку.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував главу ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина за те, що він не зміг закінчити військовий заколот у РФ, що призвело до практично повної ліквідації його бізнесу. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 29 червня.

За словами Михайла Подоляка, Євгену Пригожину випав шанс покласти край режиму Кремля, але він не просто його змарнував, а й ризикує залишитися без ПВК "Вагнер" назавжди.

"Горе переможеним… особливо малодушним. Імперію "Вагнера" розривають падальники, уносячи у дзьобах найбільш ласі шматки. #ПВК оперативно позбавлена мільярдного державного фінансування – на ці гроші претендують інші силові групи", — ідеться в повідомленні.

Тепер частина найманців укладає контракти з Міністерством оборони РФ і "Росгвардією", а інші намагаються повернутися в Африку, де також простежуються спроби націоналізації активів ПВК.

У цей час Євген Пригожин їздить між Білоруссю і Росією, намагаючись вибити для себе прощення після невдалого бунту.

"ле все це вже не має жодного значення: той, що мав шанс, – перетворився на невдаху, який убив власне дитя", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 29 червня Михайло Подоляк розповів, чи існує загроза після відправки ПВК "Вагнер" у Білорусь. За його словами, після провального заколоту приватної військової компанії більше не існує. Лише частина найманців Євгена Пригожина продовжить воювати проти України.