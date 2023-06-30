Из-за "вагнеровцев" в Беларуси: на Ставке у Зеленского решили усилить северное направление

На заседании Ставки верховного главнокомандующего также шла речь о ситуации на фронтах и усилении контрнаступления дополнительной артиллерией и снарядами.

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В пятницу, 30 июня, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где было принято решение усилить северные рубежи Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

На Ставке Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировкой войск Александра Тарнавского, а также командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.

По словам президента, речь шла о ситуации на фронтах и продвижении вперед. Также говорили об усилении наступательных операций дополнительными артиллерийскими системами и боеприпасами.

Отдельный доклад от представителей Главного управления разведки МО, Службы внешней разведки, Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины был заслушан в контексте ситуации в Беларуси, которую украинское командование держит на постоянном контроле.

На Ставке дали поручение Валерию Залужному и Сергею Наеву усилить северное направление.

Угроза с севера: наемники ЧВК "Вагнер" "переехали" в Беларусь

29 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов говорил, что на заседании Ставки будет рассмотрен вопрос о присутствии "вагнеровцев" в Беларуси по поручению президента Владимира Зеленского.

По словам Данилова, если командование будет понимать, что существуют вызовы для Украины, будут приниматься соответствующие меры.

"Это непростые люди… Если то количество "вагнеровцев" – 8500 – окажутся в Беларуси (сейчас там такого количества нет), посмотрим, чем они там будут заниматься. Там сейчас за очень небольшой промежуток времени поставили временный лагерь из летних палаток", – рассказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Украина будет внимательно следить за причинами этого развертывания — либо для "раздражения Литвы, Польши", либо создать напряжение на границе с украинскими вооруженными силами.

Напомним, в этот же день в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности проанализировали заявления президента Беларуси Александра Лукашенко относительно ядерного оружия. Из слов диктатора следует, что он действительно якобы контролирует российское ядерное оружие, которое привезли в Беларусь.