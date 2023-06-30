Нова фаза війни в Європі? Як ПВК "Вагнер" загрожує Польщі та країнам Балтії

Розміщення 8 тисяч "вагнерівців" у Білорусі може спричинити небезпечний виток гібридного конфлікту РФ і НАТО, вважають у Варшаві. Бої з добре озброєними військами США і Німеччини, що стоять на бойовому чергуванні у Східній Європі, — провальна ідея. Фокус розбирався, для чого Мінськ приймає у себе армію "кухаря Путіна".

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Україна і Польща вирішили практично одночасно посилити кордони. Військове керівництво в Києві на засіданні Ставки 20 червня заявило про посилення північних рубежів, а Варшава зміцнює східний фронт через "нову ситуацію" в Білорусі.

Польський віцепрем'єр Ярослав Качинський вважає, що в Білорусь доправлять близько 8 тисяч найманців, що створює небезпеку для України та Литви. Це може спричинити нову фазу гібридної війни, набагато складнішу за нинішню. Тому й вирішили зміцнити оборону на східному кордоні, заявив Качинський.

Під посиленням розуміється збільшення сил і захисних загороджень. Варшава орієнтує політику безпеки на найгірші сценарії, сказав він.

Глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак акцентував на досвіді "вагнерівців" у боях: вони деморалізовані й цим небезпечні, бо не дотримуються жодних правил.

Питання про цілі перебування найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі ставить перед собою і керівництво НАТО.

"Україна повинна забезпечити частини, які будуть додатково охороняти кордон з півночі. Створюється відчуття загрози для НАТО через концентрацію сил найманців біля кордону східного флангу", — заявив президент Польщі Анджей Дуда в коментарі Radiо ZET.

"Лукашенко, де боєприпаси?"

Бійців, які залишаться в ПВК "Вагнер", просто так не відправлять воювати в Україну. Структура має підписати контракт із Міноборони РФ, заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов.

"Вона [компанія] повинна виконувати завдання і забезпечуватися Міноборони. У нас же не 1919 рік, махновці нам ніде не потрібні", — прокоментував він.

З цього можна зробити висновок, що "вагнерівців" випустять із Росії в Білорусь без озброєння. Євген Пригожин уже не буде ними керувати, як це було на Донбасі, в Лівії, Сирії або ЦАР, вважають опитані Фокусом аналітики.

Військовий експерт Михайло Жирохов упевнений, що приводу для занепокоєнь у Польщі та країн Балтії немає.

"До кінця незрозуміло, яка кількість найманців вирушить до Білорусі з Росії. У кращому разі набереться до 5 тисяч. Чи дасть їм Олександр Лукашенко зброю і боєприпаси? ПВК "Вагнер" повністю залежала від постачання Міноборони РФ. Чи захоче Лукашенко мати неочевидних союзників — велике питання", — підкреслив він.

Білоруський диктатор у разі команди з РФ дасть найманцям ту саму зброю, що й Росія, — танки, РСЗВ і БМП, артилерію та інше, додає Жирохов.

Офіцер запасу Повітряних сил ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров зазначає, що Лукашенко не довіряє російській армії. А розмістити у себе ще й непідконтрольну ПВК — великий ризик.

"Навіть якщо Білорусь дасть їм військову техніку, то близько 8 тисяч — це ні про що порівняно з розміщеними на кордоні силами ЗСУ. Бій закінчиться, не встигнувши початися. У країнах Балтії на бойовому чергуванні війська США і Німеччини. Історія з "вагнерівцями" закінчується швидко за будь-яких розкладів", — підкреслює експерт.

Провокація проти Польщі зіграє з Білоруссю злий жарт. Контингент НАТО в Польщі та країнах Балтії швидко придушить військові амбіції Лукашенка. Американські та німецькі війська підуть у бій з авіацією та артилерією, а зупиняться десь на кордоні з Росією, підсумував Крамаров.

У Росії продовжують набір у ПВК "Вагнер"

У ПВК "Вагнер" набирають у звичайному режимі, наче нічого й не було, повідомила "Русская служба" ВВС. Журналісти зателефонували на гарячі лінії компанії в кількох містах.

Кореспондентам підтвердили, що набір "співробітників" триває.

"Від Калінінграда до Краснодара, як і раніше, набирають людей, щоб вони вирушили воювати в Україну. І це контракти з самим "Вагнером", а не з Міноборони Росії. Нічого не змінилося", — розповіли ВВС у бійцівських центрах і боксерських клубах.

Ознак масштабного переміщення бійців до Білорусі не видно. Більшість "вагнерівців" добре озброєні, вони розміщені на базах на сході України, кажуть співрозмовники ВВС.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попереджав про небезпеку від найманців ПВК "Вагнер" із Білорусі для північних міст України, зокрема й Києва.

Глава військової розвідки Кирило Буданов заявив, що ФСБ дали завдання ліквідувати главу ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.