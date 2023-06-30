ФСБ отримала завдання ліквідувати Пригожина, – Буданов

За словами очільника ГУР, на вбивство власника ПВК "Вагнер" потрібен час, бо російській спецслужбі доведеться обрати підхід до операції.

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Федеральна служба безпеки РФ отримала завдання ліквідувати ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина після невдалого заколота. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтервʼю для The War Zone.

На питання журналістів, чи ліквідує Володимир Путін ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, Буданов заявив, що ФСБ отримала таке завдання.

"Ми знаємо, що ФСБ отримала завдання вбити його. Чи вдасться їм це зробити? Побачимо з часом. Так чи інакше, всі такі потенційні замахи не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб виробити правильні підходи і дійти до стадії, коли вони будуть готові до масштабної операції", — заявив Буданов.

Проте він підкреслив, що ліквідація Пригожина — це велике відкрите питання, бо невідомо, чи зможуть в ФСБ наважитись на таку операцію та виконати задачу.

Також Буданов пояснив, що означає будівництво табору "вагнерівців" в Білорусі. За його словами, масового переїзду найманців у Білорусь не планується. Центр створюють з логістичних цілей. Там буде офіс та рекрутинговий центр для операцій ПВК "Вагнер" в Африці. Поступово в Африку передислокують більшість особового складу ПВК.

Діяльність найманців ПВК "Вагнер" в Африці

Нагадаємо, 30 червня ЗМІ писали, що заколот Пригожина сильно поранив Путіна, тому Заходу треба ще більше підтримувати Україну, щоб відбити вторгнення.

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