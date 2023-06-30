ФСБ получила задание ликвидировать Пригожина, — Буданов

По словам главы ГУР, на убийство владельца ЧВК "Вагнер" нужно время, потому что российской спецслужбе придется выбрать подход к операции.

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Федеральная служба безопасности РФ получила задание ликвидировать главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после неудачного мятежа. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью для The War Zone.

На вопрос журналистов, ликвидирует ли Владимир Путин главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, Буданов заявил, что ФСБ получила такое задание.

"Мы знаем, что ФСБ получила задание убить его. Удастся ли им это сделать? Посмотрим со временем. Так или иначе, все такие потенциальные покушения не будут быстрыми. Им понадобится определенное время, чтобы выработать правильные подходы и дойти до стадии, когда они будут готовы к масштабной операции", — заявил Буданов.

Однако он подчеркнул, что ликвидация Пригожина — это большой открытый вопрос, потому что неизвестно, смогут ли в ФСБ решиться на такую операцию и выполнить задачу.

Также Буданов объяснил, что означает строительство лагеря "вагнеровцев" в Беларуси. По его словам, массового переезда наемников в Беларусь не планируется. Центр создают для логистических целей. Там будет офис и рекрутинговый центр для операций ЧВК "Вагнер" в Африке. Постепенно в Африку передислоцируют большинство личного состава ЧВК.

Деятельность наемников ЧВК "Вагнер" в Африке

Напомним, 30 июня СМИ писали, что мятеж Пригожина сильно ранил Путина, поэтому Западу надо еще больше поддерживать Украину, чтобы отразить вторжение.

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