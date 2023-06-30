Арест генерала Суровикина. Как отразятся на войне в Украине репрессии против российских генералов

После мятежа Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" в Кремле решили провести чистки в рядах представителей Минобороны и Генштаба РФ. Уволить кого-то пафосно там вряд ли решатся, а вот подвинуть и переместить — вполне возможно. Фокус узнавал, кто из российских генералов может оказаться под репрессиями и какие последствия это будет иметь на фронте в Украине.

Related video

За решеткой, по сообщению источников, уже несколько дней находится заместитель командующего российской группировки в Украине генерал армии Сергей Суровикин.

Причина — вероятное его участие в бунте, который устроил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Якобы Суровикин не только знал, но и поддерживал объявленный "марш справедливости" на Москву против руководства российского Минобороны.

Впервые сообщение о возможном аресте Суровикина появилось в Телеграм-канале российского блогера-пропагандиста Владимира Романова. Тот уверял, что Суровикина арестовали еще 25 июня — из-за мятежа "Вагнера". По словам собеседника издания The Moscow Times, который также подтверждал задержание, Суровикин мог быть и не в курсе мятежа, но не противостоял ему. Источники говорят, что генерал якобы "повел себя не особо покорно, когда поставили задачу читать текст на камеру и разруливать, чересчур грубил руководству". Именно поэтому могло показаться, что Суровикин входит в "пригожинскую коалицию". Напомним, в субботу, 24 июня, тот снялся в видеоролике, осудив мятеж Пригожина и призвав "вагнеровцев" остановиться. Но это был последний известный выход Суровикина в люди.

Евгений Пригожин в штабе Южного военного округа РФ пытается донести офицерам свои цели

"Суровикин — человек Пригожина, который неоднократно восхвалял его, — говорит Фокусу бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, — Скорее всего, у него была идеологическая роль. Суровикин мог из Москвы обещать обеспечить Пригожину лояльность военных. На видео Суровикин сидел у стены, как побитый пес. Он — генерал армии, но еле-еле что-то мямлил".

Важно отметить, что Суровикин — все еще главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, а во время "марша вагнеровцев" это был единственный род войск, который пытался противостоять, атакуя их с воздуха — известны имена погибших пилотов самолета и вертолетов, сбитых "вагнеровцами".

Подозрения о поддержке действий Пригожина со стороны Суровикина обосновываются тем, что генерал действительно был из близкого круга Пригожина. Они сотрудничали еще во время операции в Сирии, Пригожин называл Суровикина самым способным командиром российской армии. Когда же осенью 2022 года Суровикин был назначен командующим войсками РФ в Украине, то также привлекал к военным действиям Пригожина и его ЧВК. Правда, Суровикин продержался в должности недолго — около трех месяцев. Затем его даже понизили — Путин передал прямое командование войной генералу Валерию Герасимову.

Устранение Суровикина в медиа многие восприняли как удар по Пригожину. После этого было заметно, как эти двое критиковали тактику министра обороны Сергея Шойгу и Герасимова в войне против Украины. Но именно Суровикину весной 2023 года поручили решить проблему с поставками боеприпасов "вагнеровцам".

Чистки в Минобороны РФ: за молчание и трусость

Эксперты говорят, что арест Суровикина может свидетельствовать о том, что Путин стремится очистить Минобороны РФ от лиц, которые могли стать сообщниками Пригожина или считаются нелояльными к Кремлю, чтобы обезопасить себя от будущих протестов.

"Если российские власти действительно арестовали Суровикина, то Кремль, скорее всего, использует Суровикина и его филиалы как козлов отпущения, чтобы публично объяснить, почему российские военные и российские органы внутренней безопасности плохо отреагировали на мятеж, и оправдать потенциальную перестройку российского военного руководства", — предполагают аналитики Американского Института изучения войны (ISW).

"Суровикин — это карманный генерал ФСБ, — говорит Фокусу военный и политический обозреватель группы Информационное сопротивление, эксперт Александр Коваленко. — Он стал лояльным к ФСБ после того, как его завербовали еще в 1990-х годах, когда в отношении Суровикина было начато уголовное преследование в части превышения им полномочий в отношении подчиненных. Именно тогда он попал в поле зрения ФСБ. Суровикина Пригожин планировал поставить вместо Шойгу. Напомню, что Пригожин и его ЧВК "Вагнер" — это фактически филиал того же ФСБ, который был создан как основная конкурирующая компания другим частным компаниям от Министерства обороны, и достаточно успешно. Это указывает на то, что Суровикина не зря арестовали — он имеет непосредственное отношение ко всему этому мятежу".

Михаил Мизинцев может занять место на скамье подсудимых. Незадолго до мятежа Пригожина, он перешел в ЧВК "Вагнер" Фото: ТАСС

Ранее издание NYT писало, что есть признаки того, что попытку сменить руководство Минобороны РФ силовым путем, осуществленную Пригожиным, могли поддерживать и другие генералы. Мол, и сам Пригожин, верил, что значительные части российской армии перейдут на его сторону, когда его колонна будет двигаться на Москву.

Среди генералов, которые могли симпатизировать Пригожину, называют начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, который сначала записал собственное видеообращение, назвав в нем любые действия против российского государства "ударом в спину стране и президенту", а затем оказался на другом видео вместе с Пригожиным в Ростове-на-Дону.

Также есть основания предполагать, что под подозрением оказались и другие представители Генштаба РФ — например, генерал-полковник Андрей Юдин. По данным российских медиа, он уволен из рядов российских войск, затем задержан и направлен в СИЗО.

"Сейчас, когда опасность миновала, российские правоохранители стали смелее — начнут "охоту на ведьм", сводить счеты. Будут грести даже тех, против кого нет доказательств, чтобы отчитаться о разоблачении мятежа и сообщников. Начнут сводить счеты и возводить клевету", — думает Ступак.

Важно

Концерт "Вагнера" для Лукашенко. Чем будут заниматься военные наемники Пригожина в Беларуси

Например, эксперты также отмечают, что из информационного поля исчез не только Суровикин, но и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. После бунта "вагнеровцев" он не появлялся ни на публике, ни на государственном телевидении. В частности, Герасимова не было, когда Путин вручал благодарности армии РФ "за предотвращение гражданской войны" 27 июня. Его отсутствие Минобороны РФ официально не комментирует.

"Герасимов, скорее всего, сейчас в запое, у него тяжелый период в жизни. У Герасимова есть такое свойство, исчезать на долгое время. Он может исчезать на несколько недель, а потом все удивляются, жив ли он вообще, не получил ли ранение, — говорит Коваленко. — Думаю, обратят внимание на губернатора Тульской области Алексея Дюмина, фигуру, также лояльную к ФСБ. Также может быть арестован экс-заместитель главы Минобороны РФ генерал Михаил Мизинцев, который перешел в ЧВК "Вагнер". Его тоже относят к пулу ФСБ. Там планировали поставить Суровикина на место Шойгу, а Мизинцева — вместо Герасимова. Если арестуют еще и его, то я вообще не удивлюсь".

Начальник Генштаба Валерий Герасимов остается командующим Объединенной группировки войск РФ в Украине Фото: РИА Новости

К тому же в ISW предполагают, что "чистки" касаются не только руководящего состава, но и рядовых бойцов с офицерами. Их обвиняют в нерешительности во время остановки шествия "вагнеровцев". Например, речь идет о летчиках, которые якобы отказались наносить удары по смешанным колоннам "вагнеровцев" и гражданских, а также о пограничниках, которые не открыли огонь по передвигающейся технике.

"И думаю, таких найдут, — говорит Ступак. — Многие же люди не имели отдельных Телеграм-каналов, не создавали ежедневно или еженедельно информационную повестку дня. Путин всегда стремился именно к этому, чтобы в этой войне не было ярких личностей. Все серые, бледные. А Пригожину удалось стать медийным маршалом и лицом этой войны. Хотя какая война — такое и лицо".

Новые-старые командиры для создания альтернативных сил РФ

"Не исключаю, что могут действительно быть какие-то кадровые изменения. Но главные фигуры, Шойгу и Герасимов, останутся на своих местах. Путин — это человек, который не меняет коней на переправе, хотя в данном случае, не коней, а оленей, но смысл один и тот же", — иронизирует Коваленко.

Но если информация об устранении руководства операции в Украине подтвердится, то это свидетельствует об изменении ведения Россией войны против Украины, отмечают эксперты.

Некоторые аналитики предполагают, что позиции министра обороны РФ Сергея Шойгу, которого стремился устранить Пригожин, могут усилиться, ведь его устранение было бы проявлением слабости для Кремля — выполнение требований террористов.

Но, возможно, кулуарно на первые позиции по управлению так называемой спецоперацией в Украине могут быть назначены другие лица. Среди них — командующий воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский. Говорят, он уже руководит "операцией" в Украине. Он вернулся еще в апреле 2023-го, после увольнения в январе этого года.

Также на первые полосы вышла новость о том, что после мятежа Пригожина Росгвардия может получить тяжелое вооружение и танки. Об этом сказал глава ведомства Виктор Золотов, а ему это пообещал Путин. Золотов говорит, что роль Росгвардии была определяющей, они концентрировали свои силы вокруг Москвы. "Мы знали, что победим, Москву мятежники не взяли бы", — заявил он.

То есть очевидно, что в Кремле ищут возможность усиления влияния и поняли, что не могут больше рассчитывать на ЧВК, особенно при обороне Москвы.

Важно