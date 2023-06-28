Концерт "Вагнера" для Лукашенко. Чем будут заниматься военные наемники Пригожина в Беларуси

Александр Лукашенко предложил Евгению Пригожину вместе с бойцами ЧВК "Вагнер" перейти на территорию республики. С момента сделанного заявления до сих пор непонятно, в каком статусе и с какими задачами ждут наемников. Фокус разбирался, когда наемники из ЧВК "Вагнер" появятся в Беларуси и какие функции они там будут выполнять.

Related video

Александр Лукашенко пригласил ЧВК "Вагнер" на свою территорию. Такое заявление он сделал еще 25 июня, когда якобы лично сумел убедить Евгения Пригожина не продолжать марш на Москву. Уже на следующий день некоторые российские СМИ сообщили, что для бойцов "Вагнера" возводят военный лагерь в Осиповичах в 200 км от границы с Украиной. Лагерь сможет разместить до 8 тысяч человек. Впоследствии белорусские мониторинговые каналы опровергли эту информацию и уточнили, что никаких работ не ведется, причем не только в Осиповичах.

В каком количестве и в каком формате ЧВК "Вагнер" находится на территории Беларуси, до сих пор не сообщалось. Однако по словам основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, Лукашенко протянул руку и предложил пути решения для дальнейшей работы ЧВК "Вагнер" в законной юрисдикции.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего белорус Игар Тышкевич объясняет, что в законодательстве Республики Беларусь отсутствует понятие частных военных компаний, поэтому их функционирование — вне закона. При этом пребывание военных формирований официальных вооруженных сил закрепляется в законе, в котором указывается место, время и количество военных. Если речь идет о пребывании в условиях так называемого "Союзного государства", вопрос регламентируется межправительственными договорами и подзаконными актами.

"Мы не знаем, в каком виде они могут быть формализованы на территории Беларуси. Будут ли это частные лица, или лица, которые подпишут контракты с полицией, как это сделали некоторые командиры "Беркута", которые выехали из Украины после Майдана. Пока нет официального подтверждения об их нахождении на территории республики, единственное что мы слышали — это слова Путина, что все кто захочет могут перейти в Беларусь. Плюс сообщения российских СМИ, в официальных СМИ Беларуси ничего об этом нет", — говорит Тышкевич Фокусу.

Лукашенко почти весь день рассказывал, как ему удалось остановить движение колонны Пригожина Фото: Пресс-служба президента Беларуси

В разговоре с Фокусом руководитель аналитической группы Украинского центра аналитики и безопасности, генерал-майор СБУ Игорь Гуськов отмечает, что есть информация о подготовке базы для ЧВК "Вагнер" в одной из воинских частей на территории Беларуси. При этом он уточнил, что она находится не возле Минска.

"По моему мнению, "вагнеровцев" будет не более тысячи человек, я бы даже сказал, что несколько сотен наиболее опытных, не зеков и не рядовых бойцов", — сообщил Гуськов.

Зачем Лукашенко ЧВК "Вагнер"

27 июня анонсированное обращение Лукашенко оказалось бенефисом белорусского политика на тему мятежа в РФ. Он потратил почти день, чтобы в деталях и диалогах рассказать, как останавливал движение колонны на Москву и договаривался с Пригожиным. По словам Лукашенко, он рассчитывает, что командиры "Вагнера" поделятся своим опытом и помогут повысить навыки белорусской армии.

"Сейчас много разговоров и болтовни: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам... Полезный опыт. Слушай, они на передовой — штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли", — сказал он на встрече с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

Лукашенко также отметил, что пребывание наемников на территории республики должно финансироваться за их собственные средства. Впоследствии президент РФ Владимир Путин сообщил, что ЧВК "Вагнер" финансируется исключительно за счет российского бюджета. Год войны в Украине обошелся РФ в 86 млрд рублей (чуть больше 1 млрд долл.). То есть, российский президент официально подтвердил, что государство финансирует наемников, которые находятся вне закона согласно российскому законодательству.

Учитывая все, пребывание ЧВК "Вагнер" в Беларуси выглядит скорее как очередная манипуляция Лукашенко. Как и в случае с тактическим ядерным оружием. Нет никаких свидетельств о перемещении зарядов на территорию республики. Мало того, специальное хранилище должно быть построено только в июле, о чем официально говорил Путин.

По словам Лукашенко, он взял в свои руки операцию по замирению и остановке кровопролития в России Фото: TUT.BY

Власть Лукашенко опирается на лояльность репрессивного аппарата, в первую очередь, полиции, внутренних войск и КГБ. Всеобъемлющей поддержки армии он не имеет, да и Вооруженные силы Беларуси не чувствуют такой поддержки от государства. По информации западных аналитиков, именно нежелание белорусского командования участвовать в войне в Украине стало причиной того, что Лукашенко не решился отдать соответствующий приказ армии.

"Надо принимать во внимание, что мы еще до конца не знаем всей обстановки. Потому что, например, база "Вагнера" в Краснодарском крае работает, набор в ЧВК в городах России все еще активен. Скорее всего, в Беларусь переедет костяк, который будет выполнять несколько задач, прежде всего, как преторианская гвардия, лояльная исключительно Лукашенко, и выполнять задачи в белорусских активах и амбициях в Африке", — рассказывает Фокусу координатор направления безопасности Центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов.

Важно

Путина ждет дворцовый переворот: мятеж Пригожина показал, чего боится российский диктатор

Парфенов надеется, что НАТО усилит присутствие и давление на Беларусь. Но это будет касаться исключительно Польши и стран Балтики. Буквально недавно подвергли критике планы размещения бригады Бундесвера в Балтике, потому что военные угрожают увольнениями из армии в случае долгосрочного размещения. Это на самом деле и критический момент, и красноречивый.

Какой опыт "Вагнера" нужен Беларуси

Учитывая опыт ЧВК "Вагнер", наемники могут создать на территории Беларуси мощное вооруженное формирование. Однако надо заметить некоторые факторы.

Во-первых, наемники не имеют собственного тяжелого вооружения и авиации, необходимых для ведения наступательных действий. Рассчитывать на белорусское вооружение не стоит, большую часть со складов хранения передали РФ еще в 2022 году.

Во-вторых, границы с Беларусью сегодня не такие, как были до 24 февраля 2022 года. Что Украина, что Польша со странами Балтии усилили свои позиции.

В-третьих, пребывание наемников "Вагнера" в Беларуси должно кем-то финансироваться. Вряд ли они сами себя обеспечат.

Фокус уже рассказывал, что самой первой задачей "вагнеровцев" в Беларуси станет война с партизанами.

"ЧВК "Вагнер" имеет бесценный опыт, которого нет у белорусской армии и даже спецслужб. Это, в первую очередь, опыт контрпартизанской войны из Африки. По моему мнению, и по моему опыту, ЧВК "Вагнер" не будет видно на территории Беларуси. В первую очередь, это будут командиры, которые наиболее близки и лояльны к Пригожину. Лукашенко далеко не дурак, чтобы заводить на свою территорию большое количество людей, которые уже показали свою готовность и умение организовывать мятежи против власти", — говорит Фокусу Гуськов.

Самой первой задачей для наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси станет война с партизанским движением Фото: РИА

Недавно в западных СМИ вышли материалы о подготовке граждан Беларуси в специальных центрах, в частности польской Познани. Кроме того, уже сформирован полк Калиновского, который сейчас воюет на стороне Украины. Опыт пригожинского мятежа показал, что центральная власть не может справиться с хорошо подготовленными мотивированными военными подразделениями. И это в РФ, в Беларуси ситуация может быть еще сложнее — армия нелояльна, а спецслужбы не подготовлены к военным операциям. Напомним, когда мятеж Пригожина начал набирать обороты, представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по вопросам обороны и безопасности и основатель 1-й отдельной десантно-штурмовой роты в составе ВСУ Валерий Сахащик обратился к белорусским военнослужащим. Он предложил им объединиться, чтобы свергнуть режим Александра Лукашенко.

Гуськов отрицает, что "вагнеровцы" станут основой личной преторианской гвардии Лукашенко. Чтобы ее создавать, надо максимально доверять людям, в случае с Пригожиным в это мало верится. Как и в то, что вместе с ним в Беларусь могут перейти наиболее ценные кадры. Пригожин уже однажды показал, что может бросить силы, которые максимально ему доверились и поверили в объявленные цели.

Важно