Путина ждет дворцовый переворот: мятеж Пригожина показал, чего боится российский диктатор

Наступление на Москву боевиков ЧВК "Вагнер" спровоцировало президента РФ Владимира Путина на демонстрацию неожиданной слабости. Ее последствия пока предсказать сложно. Фокус разбирался, как это отразится на российском президенте и как будут спасать его имидж.

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"Скажу по-русски. Человек из Кремля, очевидно, очень боится", — заявил президент Украины Владимир Зеленский после неудачной попытки реализации мятежа в РФ. Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ. Причина — якобы нанесенном российской армией ударе по тыловому лагерю "вагнеровцев". Вооруженные люди захватили здания в Ростове и Воронеже, а затем двинулись на Москву, но остановились в 200 километрах от российской столицы. Как оказалось, марш прекратился после разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который выступал посредником в переговорах между Пригожиным и Кремлем. После этого "вагнеровцы" отправились на свои тыловые базы.

Фантомные боли диктатора

Уход "вагнеровцев" произошел уже после того, как российский президент Владимир Путин выступил в эфире федеральных каналов. В субботу, 24 июня, в 9.00 утра, когда уже было известно, что "вагнеровцы" идут на Москву, он записал срочное обращение, назвав действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "ударом в спину".

"То, с чем мы столкнулись, — это предательство. Любая внутренняя угроза — смертельная. Пригожин толкает страну в анархию и смуту, в результате будет поражение", — заявил Путин.

Зрители могли заметить, что Путин во время выступления нервничал. Он не сидел в кресле, как обычно — вальяжно и раскованно, а провозглашал речь стоя, явно напряженно. К тому же был одет в черный костюм и черный галстук, что также не характерно для него.

Как заметили эксперты, российский президент и говорил, и выглядел как человек, который не просто нервничает, а напуган. В этой ситуации, независимо от того, срежиссирована она была или нет, хозяин Кремля показал свою слабость и уязвимость. И окружение Владимира Путина может ему этого не простить.

"Безусловно, Путин испугался, и это было заметно, — говорит Фокусу эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, — Это были его фантомные боли. У Путина есть страхи, о которых он постоянно говорит и о которых думает: возможность гражданской войны в России, распад России и ее тотальное поражение. Возможно, они бы соединились воедино, если бы Пригожин дошел до Москвы. И это понимали в Кремле, в частности, Путин. Поэтому он испугался. Его обращение говорит о том, что Путин был напуган этой ситуацией. Не проявил ли он слабость? Проявил, когда пошел на уступки преступнику".

Владимир Путин держится за власть в своей собственной реальности, которую ему создает его окружение Фото: The Daily Mail

Военно-политический эксперт Александр Коваленко отмечает: "Путин опозорился на весь мир тем, что он испугался зэка, повара хот-догов, директора фабрики троллей, официальное лицо незаконной, согласно российскому же законодательству, ЧВК".

"Для Путина все произошедшее — стресс, — комментирует Фокусу ситуацию политолог Владимир Фесенко, — Это стало унижением для него и демонстрацией его личной слабости. Этот бунт — бессмысленный, но не беспощадный. Путину не удалось подавить его. Все силы — на фронте в Украине, а внутри страны сил для подавления протестов не оказалось. Пришлось идти на уступки Пригожину, не комментируя ситуацию".

Фесенко отмечает, что в публичном поле Пригожин создал имидж человека и даже силы, которая может все, решает проблемы силой.

"Путин не хотел вмешиваться напрямую, попросил свое окружение и Лукашенко. И тут вдруг оказалось, что подавить восстание Пригожина можно и без Путина. И в будущем можно будет что-то так решить. Почему нет? Можно вообще жить без Путина", — рассуждает Фесенко. Но отмечает: пока что для путинского режима не будет прямых и быстрых последствий, но негативные процессы для них явно усилились.

"Внутри России проявились уязвимые и определенная политическая ослабленность", — добавляет эксперт.

Как Путин будет спасать свой имидж

После всего произошедшего, очевидно, Путин будет пытаться спасти свой имидж. Он отчаянно попытается исправить ситуацию — доказать своей аудитории, гражданам, мол, все хорошо, ситуация под контролем. И не только внутри страны, но и снаружи.

"Относительно войны против Украины — здесь ситуация наиболее проблемная, — говорит Фесенко, — С одной стороны, бунт Пригожина стал следствием этой войны, как и недовольство ею. Конечно, можно было бы прекратить войну, а с ней подобные бунты. Но это невозможно — войска, которые вернутся из Украины, будут угрозой Путину внутри РФ, потому что победу не принесут. Поэтому Путин будет вынужден продолжать войну, но в режиме ограниченной активности, чтобы усиление не привело к поражению и к увеличению напряжения внутри России".

Он отмечает, Путин сознательные россияне с симпатией отнеслись к Пригожину и не стали грудью защищать путинский режим.

"Для обострения войны также сил не хватает. Тогда может родиться еще один Пригожин. Поэтому Путин будет избегать крупных поражений. А вот силу он покажет внутри России", — убежден политолог.

Возможно, Путин решится на кадровые решения, прибегнет к репрессиям. К примеру, заменит министра обороны Сергея Шойгу. Но сделать нужно так, чтобы это не выглядело как уступка Пригожину.

"Ему уже подыскали замену — Алексея Дюмина, многолетнего экс-охранника Владимира Путина, бывшего заместителя Шойгу и действующего губернатора Тульской области РФ. В любом случае, хозяину Кремля необходимо демонстрировать силу, укротить партию войны", — комментирует Фесенко.

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Жовтенко не уверен, что Шойгу уйдет. Он говорит, ситуация наиболее выгодна именно ему.

"Шойгу — довольно близкий человек Путину, и вряд ли его могут убрать. У него наоборот сейчас есть реальная возможность присвоить "вагнеровцев" и распоряжаться ими, как хочет, — говорит он. — Возможно, просто расформирует, возможно, поступит по-другому. И продемонстрирует всем остальным, что с ним не стоит входить в конфликты, он — сильная фигура. Также я хочу напомнить, что накануне мятежа Шойгу принял решение о том, что в России необходимо создать резервную армию. Об этом он говорил публично. Эта резервная армия не должна будет отправляться в районы ведения боевых действий, а будет находиться где-то рядом с ними. Если Шойгу не отправят в отставку, это будет означать усиление его позиции".

Россия стала слабее

Унижение Путина произошло не из-за самого факта бунта, а из-за того, что ничего не смогло остановить Пригожина, как договоренности и уступки Пригожину.

"Сначала Путин сказал об уголовном деле, предательстве, что за бунт будет наказан жесткими мерами, а потом пошел на уступки Пригожину. Вся эта история продемонстрировала публичное унижение Путина и его дальнейшее ослабление. Думаю, Пригожину он это не простит. Пригожин будет иметь смертельную опасность, скорее всего будет бежать в Африку, прятаться там, потому что там для него будет безопаснее, чем в Беларуси", — предполагает Владимир Фесенко

Он называет все то, что произошло не только вызовом для Путина, но и для системы. "Мы увидели проявление внутренних противоречий и проблем, которые накопились в результате войны в Украине, которая стала катализатором. Диагноз: ослабление России", — добавляет эксперт.

Между тем бывший посол Республики Польша в Украине и эксперт Ян Пекло отмечает: не только Путин, но и Россия действительно слабее, чем многие думали, и их "единственная сила, которую они все чаще используют в переговорах с Западом, это ядерный шантаж".

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Сейчас об этой слабости Путина говорят в мире. Для многих это открытие, как раньше то, что Россия не обладает мощной армией, "второй в мире".

"Сейчас мы видим конкретное начало конца Путина. Эта война России против Украины должна была стать для него гибелью", — так прокомментировал события Александр Виндман, бывший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США. По его мнению, Россия будет слабее, на какое-то время более опасной, но слабее.

Восстание Пригожина заставило Путина выглядеть слабым и неспособным контролировать ситуацию, — считает и политический социолог и соавтор книги "Путин против народа" Сэм Грин. Он предполагает, после мятежа Пригожина люди в России будут обсуждать смену руководства, что раньше было невозможно представить.

Хотя эксперты сомневаются, что россияне выйдут на улицу, требуя смены власти.

"Они ждут, когда появится лидер по типу Пригожина, но лучше, который будет контролировать все, — заключает эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, — Более вероятен дворцовый переворот. Мы же видим, Пригожина многие поддерживали, и он имел симпатиков. Однако свой шанс упустил. Но его могут получить другие. В России смена руководства непременно произойдет".

Опыт бунта Пригожина доказывает, что, во-первых, сторонники могут быть не только у Путина. А во-вторых, любимчикам могут доверить власть. Кому-то лишь осталось этим шансом воспользоваться.

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