Исторический шанс: белорусы в составе ВСУ предложили землякам вместе снести режим Лукашенко

Пророссийский путь завел Беларусь в тупик, считает основатель 1-ой отдельной десантно-штурмовой роты в составе ВСУ Валерий Сахащик. Но она все еще может стать преуспевающей страной.

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Представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по вопросам обороны и безопасности и основатель 1-ой отдельной десантно-штурмовой роты в составе ВСУ Валерий Сахащик обратился к белорусским военнослужащим и предложил им объединиться с целью свергнуть режим Александра Лукашенко. По его словам, именно сейчас выпал исторический шанс, чтобы Беларусь стала преуспевающей европейской страной.

Слова военнослужащего прозвучали на фоне последних событий в России, где куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вступил в открытое вооруженное противостояние с Минобороны РФ.

Сахащик отметил, что пророссийский путь, по котором шла Беларусь под руководством Лукашенко зашел в тупик.

"Все мыслящие люди понимали, что Российская Федерация, которая построена на лжи, коррупции и беззаконии, рано или поздно развалится. Мы наблюдаем начало активной фазы этого процесса", — заявил Сахащик.

Он добавил, что пока неясно как поведет себя Пригожин — возможно захватит власть и, мобилизовав население РФ, поведет их на войну с Украиной. А возможно повернет войска в сторону Беларуси, чтобы завоевать больше политических очков.

"Мы должны быстро решать, что делать дальше, потому что либо мы используем этот исторический шанс и станем преуспевающей европейской страной, либо мы потеряем все, и само название Республика Беларусь останется только в книжках", — убежден Сахащик.

Он подчеркнул, что вместе с земляками из числа военнослужащих 38-ой бригады Бреста и других воинских частей Беларуси нужно объединиться, чтобы "спасти родину".

"У нас будет возможность друг другу позадавать вопросы и высказать претензии. Давайте не сейчас. Давайте объединим нацию и спасем родину", — сказал в заключении Сахащик.

Напомним, 24 июня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с действиями Евгения Пригожина и бойцов ЧВК "Вагнер". Он заявил, что Вооруженные силы РФ получили необходимый приказ о нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.