Історичний шанс: білоруси у складі ЗСУ запропонували землякам разом знести режим Лукашенка

Проросійський шлях завів Білорусь у глухий кут, вважає засновник 1-ї окремої десантно-штурмової роти у складі ЗСУ Валерій Сахащик. Але вона все ще може стати країною, що процвітає.

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Представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з питань оборони та безпеки і засновник 1-ї окремої десантно-штурмової роти у складі ЗСУ Валерій Сахащик звернувся до білоруських військовослужбовців і запропонував їм об'єднатися з метою повалення режиму Олександра Лукашенка. За його словами, саме зараз випав історичний шанс, щоб Білорусь стала процвітаючою європейською країною.

Слова військовослужбовця прозвучали на тлі останніх подій у Росії, де куратор ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вступив у відкрите збройне протистояння з Міноборони РФ.

Сахащик зазначив, що проросійський шлях, яким йшла Білорусь під керівництвом Лукашенка, зайшов у глухий кут.

"Усі мислячі люди розуміли, що Російська Федерація, яка побудована на брехні, корупції та беззаконні, рано чи пізно розвалиться. Ми спостерігаємо початок активної фази цього процесу", — заявив Сахащик.

Він додав, що поки незрозуміло, як поведеться Пригожин — можливо захопить владу і, мобілізувавши населення РФ, поведе їх на війну з Україною. А можливо поверне війська в бік Білорусі, щоб завоювати більше політичних очок.

"Ми повинні швидко вирішувати, що робити далі, тому що або ми використаємо цей історичний шанс і станемо процвітаючою європейською країною, або ми втратимо все, і сама назва Республіка Білорусь залишиться тільки в книжках", — переконаний Сахащик.

Він підкреслив, що разом із земляками з-поміж військовослужбовців 38-ї бригади Бреста та інших військових частин Білорусі потрібно об'єднатися, щоб "врятувати батьківщину".

"У нас буде можливість один одному поставити запитання і висловити претензії. Давайте не зараз. Давайте об'єднаємо націю і врятуємо батьківщину", — сказав на завершення Сахащик.

Нагадаємо, 24 червня президент РФ Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян у зв'язку з діями Євгена Пригожина і бійців ПВК "Вагнер". Він заявив, що Збройні сили РФ отримали необхідний наказ про нейтралізацію тих, хто організував збройний заколот.