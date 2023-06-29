Вслед за арестом Суровикина: командующего ВКС Юдина уволили из армии РФ, — СМИ

По данным главреда "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, генерал-полковник Андрей Юдин уволен из рядов российских войск. Экс-командующий объединенной группировкой войск РФ в Украине Сергей Суровикин вместе со своим замом содержатся в СИЗО Москвы.

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Из рядов ВС РФ уволен генерал-полковник Андрей Юдин, заместитель главнокомандующего ВКС РФ Сергея Суровикина, который накануне, 28 июня был помещен в следственный изолятор "Лефортово". Об этом сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в Twitter.

По информации российских журналистов, генерал Суровикин подозревается в госизмене, поскольку мог знать о готовящемся мятеже руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и, возможно, помог ему в этом.

Сообщается, что Суровикина взяли под стражу вечером 27 июня. Вместе с генерал-полковником Андреем Юдиным он оказался в московское СИЗО "Лефортово".

По данным военных аналитиков из ISW, в Кремле хотят сделать Суровикина "козлом отпущения", а арест служит оправданием мятежа Пригожина. По данным исследователей, российского офицера могли принудить призвать владельца ЧВК "Вагнер" остановить мятеж. Но теперь Суровикина, возможно, обвинят в ошибках российской армии, дабы отбелить репутацию кремлевского руководства.

Напомним, что, по данным СМИ Суровикин помогал Пригожину и заранее знал о планирующемся мятеже ЧВК "Вагнер". Бывший командующий группировкой ВС РФ в Украине помогал "кулинару Путина" координировать военные действия. Более того, к мятежу могли быть причастны и другие российские генералы.