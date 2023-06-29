Слідом за арештом Суровікіна: командувача ПКС Юдіна звільнили з армії РФ, — ЗМІ

За даними головного редактора "Эхо Москвы" Олексія Венедиктова, генерал-полковника Андрія Юдіна звільнено з лав російських військ. Екскомандувача об'єднаного угруповання військ РФ в Україні Сергія Суровікіна разом зі своїм заступником утримують у СІЗО Москви.

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З лав ЗС РФ звільнено генерал-полковника Андрія Юдіна, заступника головнокомандувача ПКС РФ Сергія Суровікіна, якого напередодні, 28 червня, помістили у слідчий ізолятор "Лефортово". Про це повідомив головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов у Twitter.

За інформацією російських журналістів, генерала Суровікіна підозрюють у держзраді, оскільки він міг знати про підготовку заколоту керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і, можливо, допоміг йому в цьому.

Повідомляється, що Суровікіна взяли під варту ввечері 27 червня. Разом із генерал-полковником Андрієм Юдіним він опинився в московському СІЗО "Лефортово".

За даними військових аналітиків з ISW, у Кремлі хочуть зробити Суровікіна "цапом-відбувайлом", а арешт слугує виправданням заколоту Пригожина. За даними дослідників, російського офіцера могли примусити закликати власника ПВК "Вагнер" зупинити заколот. Але тепер Суровікіна, можливо, звинуватять у помилках російської армії, щоб відбілити репутацію кремлівського керівництва.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ Суровікін допомагав Пригожину і заздалегідь знав про запланований заколот ПВК "Вагнер". Колишній командувач угрупованням ЗС РФ в Україні допомагав "кулінару Путіна" координувати військові дії. Більш того, до заколоту могли бути причетні й інші російські генерали.