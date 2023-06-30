Заколот Пригожина сильно поранив Путіна: у Bloomberg розповіли, як тепер має діяти Захід

За словами журналістів, стратегія НАТО, Європи та США має полягати в тому, щоб продовжувати свою політику — підтримувати Україну, надаючи їй більше зброї та ресурсів для відбиття агресії РФ.

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Військовий заколот глави ПВК "Вагнер" Євген Пригожин завдав сильного удару по режиму президента РФ Володимира Путіна. Наразі Захід очікує і спостерігає за тим, що відбуватиметься в Росії. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, Путін довгий час показував себе як жорстокого й авторитарного лідера. Він раніше придушував усі загрози для свого режиму, проте зараз дозволив Пригожину "піти". Хоча деталі угоди, укладеної з білоруським політиком Олександром Лукашенком, ще не зрозумілі.

Повідомляється, що заколот Пригожина показав, наскільки слабким виявився путінський режим. Видання пише, що Заходу і НАТО необхідно зберігати заходи, які не допускають ескалації. Крім того, Альянс повинен зміцнювати свої рубежі та збройні сили, щоб вони були здатні протистояти РФ.

Крім того, як сказано в матеріалі, Захід повинен продовжувати підтримувати Україну. Будь-яке виведення з бою "вагнерівців" зіграє на руку ЗСУ.

"Було б нерозумно стримувати таку необхідну військову допомогу зараз, коли вона може бути найефективнішою на полі бою", — сказано в повідомленні.

У матеріалі йдеться про те, що немає потреби в безрозсудній ескалації. Так, завдання Заходу — просто дотримуватися вже взятого курсу. Правління Путіна, якому довгий час сприяла група гангстерів, найманців і військових злочинців, навряд чи закінчиться для нього добре.

Нагадаємо, що за даними Wall Street Journal від 29 червня, Росія почала активно зв'язуватися з партнерами в Африці та на Близькому Сході після організованого Євгеном Пригожиним військового заколоту.

Також повідомлялося, що Пригожина досі підтримує майже третина росіян. До бунту дії "кухаря Путіна" схвалювали 58%, зараз таких залишилося вдвічі менше. Опитування проводили з 22 до 28 червня, воно зафіксувало коливання громадської думки, спричинені невдалим заколотом 24 червня.