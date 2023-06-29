Пригожина досі підтримує майже третина росіян (інфографіка)

До бунту дії "кухаря Путіна" схвалювали 58%, зараз таких залишилося вдвічі менше.

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Євгенія Пригожина, який підняв збройний заколот проти влади РФ, досі підтримує майже третина росіян (29%). Ці показники хоч і знизилися майже вдвічі лише за тиждень, але нульовими точно не стали. Про це свідчать результати останнього опитування громадської думки, які проводив "Левада-Центр".

Опитування проводили з 22 до 28 червня, воно зафіксувало коливання громадської думки, викликані невдалим заколотом 24 червня. Розбивка відповідей за датами — до і після заколоту — показує, що суботні події принаймні вдвічі обвалили авторитет Євгенія Пригожина в очах громадян РФ, пишуть соціологи.

Якщо до бунту Пригожин здавався росіянам "борцем за правду", "справжнім лідером", "патріотом" і переможним генералом, то до понеділка переважили негативні оцінки: "влаштував смуту", "пішов проти Росії", "рветься до влади".

Соціологи поставили респондентам запитання: Чи схвалюєте ви чи не схвалюєте діяльність засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина? Учасники соцопитування мали обрати один варіант із шести запропонованих.

Так, відповідь "повністю схвалюю" 22-23 червня обрали 30% респондентів, 24 червня — у день відомих подій — таких залишилося вже більш ніж удвічі менше (14%), а 25-28 червня цей показник становив 11%.

Варіант "скоріше схвалюю" 22-23 червня обрали 28% опитаних росіян. 24 червня таку відповідь дали вже 17% респондентів, у наступні дні — 18%.

Відповідь "скоріше не схвалюю" до відомих подій вказали лише 6% учасників опитування, 24 червня і пізніше цей варіант обирали 15%.

Варіант "зовсім не схвалюю" 22-23 червня обрала лише одна десята населення, 24 червня цей показник зріс більш ніж у півтора раза, а в наступні дні ще підріс до майже однієї третини.

Нічого не знали про Євгенія Пригожина, за їхніми словами, до подій 24 червня трохи більше однієї десятої респондентів (11%). Примітно, що в день заколоту цю відповідь обрали 15% громадян, у наступні дні цифра зменшилася до 8%.

Не змогли відповісти на запитання соціологів 22-23 червня 15%, 24 червня — 14% і в наступні дні — 17% опитаних.

Нагадаємо, 1 червня соціологи оприлюднили ТОП-5 політиків і громадських діячів, яким довіряють росіяни. Тоді керівник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин посів "почесне" п'яте місце в рейтингу.

У березні "Левада-Центр" з'ясував, що в Росії почав знижуватися рівень підтримки повномасштабної війни в Україні. Продовження бойових дій підтримували переважно чоловіки-пенсіонери. Основна маса росіян все ж відчувала "гордість" за країну і лише 5% — сором через дії ЗС РФ.