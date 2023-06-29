Бунт Пригожина: ПВК "Вагнер" продовжить операції в Африці, але під іншим керівництвом, — ЗМІ

Москва терміново відправила до низки африканських країн дипломатів, щоб переконати партнерів у тому, що найманці продовжать діяльність під іншим проводом. Однак після 24 червня ділова репутація ПВК "Вагнер" як організації повністю знищена.

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Росія почала активно зв'язуватися з партнерами в Африці та на Близькому Сході після організованого керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним військового заколоту. Кремль намагається переконати своїх партнерів у цих регіонах, що операції ПВК там триватимуть, але вже під іншим керівництвом. Про це з посиланням на свої джерела пише видання Wall Street Journal.

Автори публікації зазначають, що російська влада, яка роками відкидала свою причетність до ПВК "Вагнера", по суті визнала факт фінансування цього збройного формування. На тлі останніх подій тепер Кремль намагається переконати своїх партнерів в Африці та на Близькому Сході, що "вагнерівці" зможуть продовжити діяльність, але під іншим проводом.

Для цього дипломати з Міністерства закордонних справ РФ у терміново вилетіли в Сирію, ЦАР і Малі, які, за даними видання, намагаються перехопити мережу "Вагнера" в цих країнах.

"Росія, судячи з усього, намагається привласнити велику мережу найманців Пригожина, але поки незрозуміло, наскільки це можливо та як швидко зможе це статися", — пишуть оглядачі.

Реальні перспективи ПВК "Вагнер"

Водночас такі перспективи можуть і не бути реалізовані. Існує думка, що, піднявши проти Кремля, тобто фактично проти реального власника, збройний заколот, "вагнерівці" повністю втратили свою ділову репутацію. Річ у тім, що історія знає чимало випадків, коли найманці брали участь у різного роду заколотах і держпереворотах, тому для замовника питання особистої безпеки завжди стоїть на першому місці.

Тому через те, що трапилося в Росії, ніхто ПВК "Вагнер" як організацію за межами РФ на роботу, швидше за все, не найматиме. Для цього вже є передумови — як повідомили у Financial Times, влада Центральноафриканської Республіки прийме замість ПВК "Вагнер" будь-які інші сили, які вирішить направити Москва.

"Якщо Москва вирішить їх відкликати й надіслати нам "бетховенів" або "моцартів", а не "вагнерівців", вони у нас будуть", — заявив радник президента країни.

Водночас глава російського МЗС Сергій Лавров намагається переконати, що після 24 червня відносини Росії з африканськими країнами не змінилися. За його словами, там продовжують працювати кілька сотень російських військових як інструктори.

"На їхнє прохання кілька сотень військовослужбовців працюють, скажімо, у Центрально-Африканській Республіці як інструктори. Ця робота, звичайно ж, буде продовжена", — заявив Лавров.

Раніше повідомлялося, що, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, військовий заколот куратора ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина вже впливає на структуру військового командування ЗС РФ. Повідомляють про масштабні чистки командного складу збройних сил. Зокрема, у ролі "цапа-відбувайла" Кремль може використати генерала армії РФ Сергія Суровікіна, про якого Пригожин свого часу відгукнувся в позитивному ключі на тлі гострої критики глави Міноборони РФ Сергія Шойгу.