Будівництво табору для ПВК "Вагнер" у Білорусі: з'явилися нові дані

У групі "Беларускі Гаюн" зазначили, що твердження російських ЗМІ щодо розміщення "вагнерівців" на території Білорусі викликають сумніви.

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Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" не має даних, які б підтвердили факт будівництва табору для найманців ПВК "Вагнер" на території Республіки Білорусь. Про це розслідувачі повідомили у своєму Telegram-каналі 26 червня.

У джерелі йдеться, що станом на 17:30 26.06 в Осиповицькому районі Могильовської області Білорусі не було зафіксовано жодної активності, зокрема будівництва масштабних об'єктів.

Автори публікації зазначають, що твердження російських ЗМІ про те, що їм вдалося отримати коментарі від джерел, близьких місцевій владі згаданого регіону, викликають сумніви. За їхніми словами, білоруські незалежні журналісти таких коментарів не отримували.

"Що стосується можливого перекидання найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі, то ми зможемо підтвердити або спростувати ці дані шляхом прямого спостереження. На сьогодні ніяких колон ПВК, що рухаються в Білорусь або вже знаходяться в РБ — немає", — підсумував "Беларускі Гаюн".

У моніторинговій групі також заявили, що в них немає даних про те, чи прибув Євген Пригожин до Білорусі.

У розвідувальній спільноті InformNapalm також не підтверджують інформацію про будівництво таборів для ПВК "Вагнер" у Білорусі. За даними проєкту, на розгортання таких конструкцій потрібно близько 30 діб.

Нагадаємо, що 26 червня російське медіа "Верстка" повідомило, що в Білорусі розпочалося будівництво таборів, у яких найближчим часом планують розмістити щонайменше 8 тисяч бійців ПВК "Вагнер". У заяві зазначалось, що один із таборів з'явиться біля міста Осиповичі.

Ми також писали про те, що Євген Пригожин зник після спроби збройного заколоту в Росії, проте в соціальних мережах стверджують, що він перебуває в Білорусі. Білоруські спостерігачі припустили, що Пригожин покинув РФ не на своїх літаках.

Водночас російський Telegram-канал "Brief" заявив, що Євген Пригожин був помічений у Мінську. Повідомлялося, що засновник ПВК "Вагнер" зупинився в одному зі столичних готелів після переговорів з Олександром Лукашенком.