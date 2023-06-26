Строительство лагеря для ЧВК "Вагнер" в Беларуси: появились новые данные

В группе "Беларускі Гаюн" отметили, что утверждения российских СМИ касательно размещения "вагнеровцев" на территории Беларуси вызывают сомнения.

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Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" не располагает данными, которые бы подтвердили факт строительства лагеря для наемников ЧВК "Вагнер" на территории Республики Беларусь. Об этом расследователи сообщили в своем Telegram-канале 26 июня.

В источнике говорится, что по состоянию на 17:30 26.06 в Осиповичском районе Могилевской области Беларуси не было зафиксировано никакой активности, в том числе строительства масштабных объектов.

Авторы публикации отмечают, что утверждения российских СМИ о том, что им удалось получить комментарии от источников близких местным властям упомянутого региона, вызывают сомнения. По их словам, белорусские независимые журналисты таких комментариев не получали.

"Что касается возможной переброски наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь, то мы сможем подтвердить или опровергнуть эти данные путем прямого наблюдения. На сегодняшний день, никаких колонн ЧВК движущихся в Беларусь или уже находящихся в РБ — нет", — заключил "Беларускі Гаюн".

В мониторинговой группе также заявили, что у них нет данных том, прибыл ли Евгений Пригожин в Беларусь.

В разведывательном сообществе InformNapalm, также не подтверждают информацию о строительстве лагерей для ЧВК "Вагнер" в Беларуси. По данным проекта, на развертывание таких конструкций нужно около 30 суток.

Напомним, что 26 июня российское медиа "Верстка" сообщило, что в Беларуси началось строительство лагерей, в которых в ближайшее время планируют разместить не менее 8 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер". В заявлении говорилось, что один из лагерей появится возле города Осиповичи.

Мы также писали о том, что Евгений Пригожин исчез после попытки вооруженного мятежа в России, однако в социальных сетях утверждают, что он находится в Беларуси. Белорусские наблюдатели предположили, что Пригожин покинул РФ не на своих самолетах.

При этом российский Telegram-канал "Brief" заявил, что Евгений Пригожин был замечен в Минске. Сообщалось, что основатель ЧВК "Вагнер" остановился в одном из столичных отелей после переговоров с Александром Лукашенко.